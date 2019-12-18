Озил был удален из китайской версии PES 2020
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил был удален из китайской версии видоигры Pro Evolution Soccer 2020 после критики в адрес властей Китая.
На прошлой неделе Озил назвал уйгуров "воинами, которые противостоят гонениям". Месут, который является мусульманином по вероисповеданию, раскритиковал Китай и упрекнул других приверженцев ислама за бездействие.
Реакция властей Китая не заставила себя ждать — воскресный матч "канониров" против "Манчестер Сити" был снят с эфира, а представитель китайского МИД заявил, что Озил поддался "фейковым новостям".
На этом конфликт не был исчерпан, и теперь у "Арсенала" и Премьер-Лиги в целом могут возникнуть серьезные проблемы во взаимодействии со своими фанатами в Китае, несмотря на то, что клуб с "Эмирейтс" сразу же дистанцировался от слов своего игрока.
Превратившись во врага государства, теперь 31-летний немец турецкого происхождения был удален из китайской версии популярного футбольного симулятора, сообщает BBC.
"Месут Озил ранил чувства китайских фанатов и нарушил спортивный дух любви и мира. Мы не понимаем, не приемлем и не прощаем такого!" — гласит заявление компании NetEase, которая издает PES 2020 в Китае.
18.12.2019 21:00
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Они там уйгуров и казахов держат в лагерях насильно отучивая их от ислама в свою религию
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норм поджёг безбожных тварей
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какой же далбаёб этот Ёзиль и арсенал конченный
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"Месут Озил ранил чувства китайских фанатов и нарушил спортивный дух любви и мира."
Источник: http://fapl.ru/posts/75438/
Скорее ранил чувства партии)) А так то теперь на пенсию в Китай рубить бабло не поехать.
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