Озил был удален из китайской версии PES 2020

Месут Озил Полузащитник "Арсенала" Месут Озил был удален из китайской версии видоигры Pro Evolution Soccer 2020 после критики в адрес властей Китая.

На прошлой неделе Озил назвал уйгуров "воинами, которые противостоят гонениям". Месут, который является мусульманином по вероисповеданию, раскритиковал Китай и упрекнул других приверженцев ислама за бездействие.

Реакция властей Китая не заставила себя ждать — воскресный матч "канониров" против "Манчестер Сити" был снят с эфира, а представитель китайского МИД заявил, что Озил поддался "фейковым новостям".

На этом конфликт не был исчерпан, и теперь у "Арсенала" и Премьер-Лиги в целом могут возникнуть серьезные проблемы во взаимодействии со своими фанатами в Китае, несмотря на то, что клуб с "Эмирейтс" сразу же дистанцировался от слов своего игрока.

Превратившись во врага государства, теперь 31-летний немец турецкого происхождения был удален из китайской версии популярного футбольного симулятора, сообщает BBC.

"Месут Озил ранил чувства китайских фанатов и нарушил спортивный дух любви и мира. Мы не понимаем, не приемлем и не прощаем такого!" — гласит заявление компании NetEase, которая издает PES 2020 в Китае.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 994

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 18.12.2019 21:37 # chebrec
    Они там уйгуров и казахов держат в лагерях насильно отучивая их от ислама в свою религию

    (ответить)

  2. largo-winch 18.12.2019 21:31 # largo-winch
    норм поджёг безбожных тварей

    (ответить)

  3. rap-woiska 18.12.2019 21:27 # rap-woiska
    какой же далбаёб этот Ёзиль и арсенал конченный

    (ответить)

  4. blueisthecolor 18.12.2019 21:10 # blueisthecolor
    "Месут Озил ранил чувства китайских фанатов и нарушил спортивный дух любви и мира."

    Источник: http://fapl.ru/posts/75438/

    Скорее ранил чувства партии)) А так то теперь на пенсию в Китай рубить бабло не поехать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: