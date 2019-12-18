Туре готов закончить играть и стать борцом с расизмом

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре подумывает о том, чтобы завершить игровую карьеру и помочь в борьбе с расизмом.

Ранее осенью Туре объявил о своей готовности вернуться в Премьер-Лигу, однако предложений так и не дождался и теперь подумывает устроиться на работу в ФИФА, когда истечет его контракт с китайским "Циндао Хайню". Правда, предварительно Яя облил грязью своего потенциального работодателя и обвинил в потакании расизму.



"Когда я вижу такого рода вещи, которые происходят в Италии, у меня возникает желание закончить играть в течение года, чтобы я мог присоединиться к ФИФА и поработать над борьбой с вещами, которые очень ранят".



"Испытывать это ощущение и видеть эти вещи — просто невероятно. Я не знаю, как люди могут продолжать доверять футбольным властям".



"Я знаю наверняка, что ФИФА и УЕФА делают очень много, чтобы ничего не менялось и чтобы такие вещи продолжали возникать".



"Мы можем воспитывать болельщиков. Также мы можем накладывать санкции на клубы, заставляя их играть на пустых стадионах", — цитирует Туре Sky Sports.