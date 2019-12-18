Смит и Терри посетили раздевалку "Ливерпуля" после победы 5:0

Дин Смит и Джон Терри После победы 5:0 над "Ливерпулем" в Кубке Лиги главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит и его помощник Джон Терри навестили раздевалку "красных".

Из-за поездки в Катар на клубный Чемпионат Мира наставник "красных" Юрген Клопп был вынужден снарядить на четвертьфинальный матч Кубка Лиги в Бирмингеме исключительно юниоров.

Резервисты "Астон Виллы" одержали крупную победу над зелеными юнцами "Ливерпуля", однако Смит и Терри сочли нужным подбодрить побежденных оппонентов.

"Весь вечер поведение игроков "Астон Виллы" было первоклассным. Они замечательно провели матч, присматривая за нашими парнями. Также замечательно, что Дин и Джон Терри затем пришли в раздевалку и произнести несколько слов перед парнями", — сообщил Нил Критчли, руководивший "Ливерпулем" в этом матче, Sky Sports.

Еще Критчли поведал, что в перерыве, когда счет уже был 4:0, на связь из Дохи вышел сам Клопп.

"В перерыве мы получили кое-какую информацию от главного тренера, который сказал нам продолжать играть, как мы играли, и быть смелыми. Уверен, он будет гордиться тем, как мы сыграли сегодня вечером. Думаю, мы были великолепны со стартового свистка", — добавил Нил.


Метки Астон Вилла, Кубок Лиги, Ливерпуль, Смит, Терри

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2019 06:00

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  1. pistolero-lfc 18.12.2019 07:19 # pistolero-lfc
    Клопп решил убедиться, что парни не закамбечат!

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  2. mrjingles 18.12.2019 07:17 # mrjingles
    Хаха, Клопп тролль, позвонил в перерыве и попросил слить матч окончательно

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  3. hammersmith 18.12.2019 06:55 # hammersmith
    все равно вам пизда жоская на Энфиде.

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  4. liverpool1892est 18.12.2019 06:08 # liverpool1892est
    Молодец Терри,всегда уважал его...Да и кстати это и к лучшему,что проиграли в этом говно-кубке...

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