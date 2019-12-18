Смит и Терри посетили раздевалку "Ливерпуля" после победы 5:0

После победы 5:0 над "Ливерпулем" в Кубке Лиги главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит и его помощник Джон Терри навестили раздевалку "красных".

Из-за поездки в Катар на клубный Чемпионат Мира наставник "красных" Юрген Клопп был вынужден снарядить на четвертьфинальный матч Кубка Лиги в Бирмингеме исключительно юниоров.



Резервисты "Астон Виллы" одержали крупную победу над зелеными юнцами "Ливерпуля", однако Смит и Терри сочли нужным подбодрить побежденных оппонентов.



"Весь вечер поведение игроков "Астон Виллы" было первоклассным. Они замечательно провели матч, присматривая за нашими парнями. Также замечательно, что Дин и Джон Терри затем пришли в раздевалку и произнести несколько слов перед парнями", — сообщил Нил Критчли, руководивший "Ливерпулем" в этом матче, Sky Sports.



Еще Критчли поведал, что в перерыве, когда счет уже был 4:0, на связь из Дохи вышел сам Клопп.



"В перерыве мы получили кое-какую информацию от главного тренера, который сказал нам продолжать играть, как мы играли, и быть смелыми. Уверен, он будет гордиться тем, как мы сыграли сегодня вечером. Думаю, мы были великолепны со стартового свистка", — добавил Нил.