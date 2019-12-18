"Астон Вилла" выбила "Ливерпуль" из Кубка Лиги
"Астон Вилла" достигла полуфинала Кубка Лиги, безжалостно разделавшись с молодежью "Ливерпуля" — 5:0.
На двоих команды произвели 21 изменение в стартовых составах относительно уикенда.
В начале матча молодежь гостей полностью переигрывала резервистов хозяев, но счет открыла именно "Астон Вилла". Конор Хурихэйн, выполняя штрафной на фланге, сильно направил к воротам мяч, и тот, никого не задев, зашел в сетку — 1:0.
Спустя три минуты "вилланы" удвоили свое преимущество. Ахмед Аль-Мухаммади выполнил подачу с правого фланга, а мяч срикошетил от ноги Моргана Бойса и по дуге залетел за шиворот голкиперу — 2:0.
На 37-й минуте надежды "Ливерпуля" на выход в полуфинал были окончательно похоронены. Сепп Ван ден Берг грубо потерял мяч на своей половине поля, позволив Хоте запустить в прорыв по центру Джонатана Коджиа, и тот уверенно реализовал выход один на один — 3:0.
Перед самым уходом на перерыв "красные" пропустили в четвертый раз. Все тот же Коджиа с линии вратарской носком стопы подправил прострел партнера — 4:0.
Второй тайм стал пустой формальностью, но уже в компенсированное время вышедший на замену Уэсли Мораес еще раз огорчил лидеров Премьер-Лиги, ворвавшись в штрафную по левому краю и расстреляв ворота — 5:0.
Столь крупный счет может показаться чересчур суровым для "Ливерпуля", особенно с учетом того, что до первого гола игра у "красных" шла. Однако "Астон Вилла" сполна воспользовалась неопытностью соперника и теперь выходил в следующий раунд турнира.
"Астон Вилла" — "Ливерпуль" — 5:0 (4:0)
Голы: Хурихэйн 14, Бойс 17 (авт), Коджиа 37, 45, Уэсли 90.
"Астон Вилла": Ниланд, Аль-Мухаммади, Честер (Хауз 77), Конса, Тэйлор, Лансбери, Луис, Хурихэйн, Хота, Коджиа (Уэсли 73), Трезеге.
"Ливерпуль": Келлехер, Хувер (Норрис 82), Бойс, Ван ден Берг, Галлахер, Чиривелла, Кристи-Дэвис (Кларксон 77), Кейн, Лонгстафф (Бирни 65), Хилл, Эллиотт.
Предупреждение: Кристи-Дэвис.
18.12.2019 00:40
Просмотров: 1595
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да хуля там U20. Че за отмазки голимые. Мбаппе 19 только исполнилось. Просто играть не умеют. Я имею ввиду не только Ливерпуль. Допустим Абрахам 22 года ой да молодой молодой какой он нах молодой, Месси в этом возрасте золотой мяч получил. Мбаппе молодой. А это нормальный возраст, уже надо рвать и метать, если ты типа топ. Вот так и этот молодой Ливерпуль-х.йня нет там будущего, нет салахов и мане. Это балласт, они не будут играть за Ливерпуль.
(ответить)
Ой мля, как так то
(ответить)
Да не, это уже перебор. Это слишком. Или наверное нет? Подождём вылета из ЛЧ, так тоже все Лилли закончились, надо начинать играть с профессионалами, там то и начнётся. А так, я думал, наступит зима, купят пару тройку игроков, ну так глядишь подтянутся в 6-8 ку а там дальше видно будет, но сегодня понял, это всё. Эта команда исчерпала себя. И зря тратить нервы не стоит. Пока вся команда не начнёт надрываться за результат, нам тоже не стоит надрываться и поддерживать. Это даже в кое то мере оскорбительно, поддерживать игроков которым нужна передышка в ночном клубе. Еще не стыдно, подходят у тренера спрашивают когда им лучше устроить вечеринку. Я еще вчера понял одну вещь, например мы говорим Жоржиньо играет плохо, Эмерсон играет плохо, но если даже среди них проводить кое какие итоги по сыгранным матчам, можно заметить, относительное улучшение или ухудшение. Происходят изменения. Тоже самое можно сказать про Кристенсена, возможно про Одои. Но есть игроки, которые стабильно играют плохо от матча к матчу. На мой личный взгляд, это в первую очередь Ковачич, который в полный фатальных хлам проигрывает весь центр поля, с активной подачи всё того же Жоржиньо. Практически без полезный человек на поле Маунт, который абсолютно бесполезен в абсолютно любых моментах, ситуациях и т.д. Одним словом, ненужны на поле. Рис Джеймс действительно не очень хорош как предпологалось. Изначально казалось что это не так, молод, не опытен. Но к сожалению нет, не того уровня исполнительное мастерство техники паса, отбора, выбора позиции. И если некоторые вещи можно наверстать, улучшить и доработать, то думаю это не самый подходящий момент для этого. Кепа хороший вратарь, надёжный, но надо признать, Кабальеро не сплоховал ни разу. Хочется так же сказать про ужасные исполнения Виллиана угловых передач. Я думаю, если вы смотрели весь матч, вы могли выдеть как раз за разом Рамсдейл просто стоя на своей позиции ловил угловые бразильца. В целом Виллиан один из лучших на поле всегда в этом сезоне, но есть и такие мелкие ляпы. Тем более нам показали как нужно пользоваться угловыми и для этого порой хватает одной удачной попытки. Нежели бесконечно недолетающие угловые справа от Ковачича и прилетающие в руки Рамсдейлаа слева. В конце позабавило то, как подал всё тот же злощасный угловой Батшуайи, мяч еле еле долетел до штрафной, не то что бы до вратарской. Обидно видеть такой не серьёзный, не качественный, не обдуманный ход команды. Ладно допустим вся вина на Лэм пса, но на поле элементарные вещи решает команда. Ну или можно вспомнить неоднократные попытки Ивановича пробить в ближний угол Рамсдейла. Наверное это выглядело не то что бы жалко, но где то в близости. То что засчитали гол, не дали очевидный пенальти, неоднократные ошибки боковых, когда мяч откровенно говоря уходил от соперника, остались вне внимания арбитра. Увы, таковы реали судейства в Англии прямо сейчас. Пенальти вам дадут, но если условия. Если бы этот же эпизод был в штрафной Челси, то 9 из 10 арбитров дали бы пенальти, это факт. Но если это соперник Челси, трактуют всеми любимую формулировку "мяч нашёл руку". Я не знаю, вы наверное думаете что мы слепы, если не видите как из-за его руки мяч меняет траекторию, мало того, он даже не остаётся у игроков Челси. Ладно, к этому мы уже привыкли. Но ради всего святого, перестаньте игнорировать грубости в игре. Если фолит Жоржиньо, дай ему красную, если против него дай тому красную. Хватит, каждую игру ломают кому то нос, челюсть и т.д. До каких пор будут такие грубости? Повторюсь, наказывайте всех, кто грубит. Что касается Лэмпса, видно что он нарабатывает определённую игру, с подключениями крайних защитников в атаку, с навесами (без адресными) в штрафную, бьют из пределов (в основном не подготовленные удары Жоржиньо - он даже сам не осознаёт, куда и как пробить.). Проблемы всё те жи, радикальных изменений всё нет и нет. Сегодня я, лично для себя закрыл тему 4-ки, и не следующий сезон ждать ЛЧ глупо. 15 туров уже достаточный период для первых выводов о происходящем, не исключено что это конечный вывод. Увы и ах, вы должны понять одну вещь, что бы заполнять 60 тысячный стадион, нужно сначала сделать так, что бы 40 тысячный не пустел от матча к матчу. Проигрывайте, но как мужики, играйте в привлекательный футбол, куражный, энергичный. Я не хочу видеть полумёртвого Маунта, пусть лучше Коста получает постоянно красные карточки, чем вообще ничего. Так хоть поинтересней, есть о чём поговорить после игры. А то так, меня спросят, чем занимается допустим Ковачична поле, или Жоржиньо, или Маунт...и вот что ответить этим людям? Неужели им самим не стыдно от такой игры? Где их самоуважение, где их моральные ценности? Как можно так безразлично и аморфно бегать по полю? В начале 2000-ых в Челси игроки много игроков которые приехали за большими деньгами и их интересовали исключительно финансы, но даже они никогда себе не позволяли такое. Вы переборщили всех, всех кого можно себе представить. Даже Анелька так бестолково на поле не бегал как Оскар сейчас бегает. За последние годы, в полузащите не играло столько много деморализованных игроков как сейчас. Вспомните Баллака как он выкладывался 4 сезона подряд до последнего, или Мэйрелеша как он хорошо играл в полузащите. Малуда, когото выгоняли через резерв, играл везде в полузащите и приносил пользу. И перестаньте покупать игроков для других команд, и потом писать отчёты о убыточности. Потому что вы осёл, мистер Именало. И пока вы есть в клубе, клуб будет идти ко дну, даже если не по результатам, то по другим многим важным признакам внутри клуба. Это вы развалили клуб, это вы продаёте игроков как за них поступают приличные суммы денег, потом покупаете Жиру и отдаёте его Ювентусу, тьфу на вас. Не уважаете себя? Это ваше дело, но вы не уважаете нас своей "работой". Вы задолбали со своим Виттесом. Вот это Батшуайи звезда Маарселяа, вот он, угловой подать не может. Смотрите смотрите, вот это то, во что вы вкладываете кучу времени и денег. Вот это Пулишич которого вы покупаете за годовой бюджет большинства Африканских стран, и продаёте за гроши Бертранда который вызывается в сборную Англии, в чём мать вашу логика? Вот в чём? Зачем вы подписали Жиру? Вы настолько слепы? И вы еще после всего этого хотите подписать Мбаппе? Да вы бредите, вам всем там лечиться надо. И тем кто Эменало взял на работу и всем тем кто его слушается и принимает всерьёз. Это же провал. Просто провал. Это один редчайших технических директоров, который не может реально усилить в межсезонье команду имея в руках готовые подписанные чеки. Это же смешно. Даже Арнесен не был настолько плохо, поверьте, не был. Это прям перебор. 4 очка от 13 места, да вы бредите. Интересно сколько забьёт Лестер, вот так забава будет. Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 6-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
(ответить)
ооооо, норм) все старые куколды вылезли из под шконарей, и создают иллюзию радости от поражения U-20 Ливерпуля. Грязные обрыганы сами понимают, что таких моментов у них еще ой как долго не будет,
ибо Ливерпуль не хило им поджигает пердаки)
Все как я и говорил) ладно, овцеебы, радуйтесь, это ваша единственная радость, но только не забудьте, что завтра вам по прежнему надо пидорить параши, а то до компуктера не пустят
всем доброй ночи)
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
В чем отличие ливера от Саши Грей? В Сашу Грей влезает только три члена)
(ответить)
Да пофиг уже на этот сезон, болельщики Челси просто смотрят матч любимой команды и не более того. А сидеть тут обсуждать игрока, тренера или Абрамовича нет ни только никакого смыла прямо сейчас, но и потом тоже. Руководство клуба сделала свою ставку, а то что оно сыграет или нет, это уже не изменить. Ход событий не изменить и все должны понимать это. Команда которая плохо играет с Вест Хэмом не может выйти в 1/2 ЛЧ. А победу в ЛЧ не надо приводить в пример, это скорее наоборот, тогда нам везло очень сильно. Ведь в тот победный сезон Челси в чемпионате еле еле занял 6 место, плей офф ЛЧ выглядел одной из самых слабых команд Европы сидевшей в 11 своей штрафной. Тогда это было чудо, для нас всех. А сейчас, чудес не происходит. Красные карточки в каждой второй стартовой встрече сезона, не умение контролировать свои эмоции не только футболистов но и тренерского штаба. Безобразное отношение к трансферное политике руководства клуба, безобразная и крайне наивная работа Майкла Эменало на посту спортивного директора клуба, повторюсь крайне безобразная работа. Если в кратце описать всю суть, это он ввёл понятие, "если вам исполнилось 30 лет то мы вам можем предложить контракт на год и не более"...хочется обьяснить этого некомпетентному ишаку, что изза его подхода к работе ушёл преждевременно Лэмпард, Дрогба (в первый раз), Карвалью. Началась распродажа игроков основного состава, покупались вместо них всякие Пиазоны, которые в итоге провели пол жизни в Виттесе и проданы за гроши всяким Гамбургам. Вот это ваша политика мистер Эменало, вот это вы привнесли в наш клуб. До вас, Челси покупал Баллака в основу, в 30 лет. Он до 34 лет на протяжении 4 сезонов играл в основном составе и мало того был одним из ключевых игроков полузащиты. Если на то пошло, посмотрите во сколько лет к нам перешёл Макалеле, один из лучших волнорезов. Вы забываете и без того короткий и славный период истории, тот период в 15 лет которым все гордятся. Смешно чистать, когда Реал чествует игрока игравшего в клубе 70 лет назад. А Челси не смог удержать Лэмпарда, фактически 1 из 5 самых значемых игроков в своей истории. Позор вам мистер Эменало, позор. И нет вам никакого прощения за то что вы сотворили с нашим клубом. Наверное скаута всё таки не надо было назначать спортивным директором. В конце концов этот человек как и Виллаш Боаш не компитенты в своей работе. Они отличные скауты, превосходные помощники, но это не тот уровень и не та планка. Это то ладно, но вы в открытую строите бизнес на имени клуба. И это факт. Вы подписываете сотни талантливых игроков со всего мира, латинской Америки, Балкан, Африки...со всех точек мира. А по сути, большинство из них проданы даже за меньшию цену чем были приобретены. И наверное имеет место упомянуть, о зарплате. Например, Марко Марин годами бегающий из клуба в клуб, не так дёшево обходится вам мистер Эменало. Изза вашей не качественной и не серьёзной работы, страдают в конечном итоге все. Эмерсон спокойно не может через игру выходить играть, потому что ему надо играть каждую неделю в свои 32. А купили бы нормального игрока, была бы здоровая конкуренция, ротация, взаимо заменяемость в конце концов. Не Сесар Аспиликуэта и справо и слево и по центру, нет. А должна быть глубина состава, качественная. Не 3 защитника Андреас, Антони и Зума в центре, 4. Должна быть глубина состава, без этого не возможно строить команду на года. Можно выжать максимум из них в течении 5-6 месяцев (до декабря прошлого года) и просто удерживать открыв. Но такое дважды не прокатит никогда. Вы покупаете Куадрадо и отправляете в аренду, покупаете Щюрле через год продажа, де Брюйне через год продажа, продали Матича потом обратно за бешанные деньги купили того же самого игрока. Что у нас нет в клубе тренеров которые не могут разглядеть талант в обычном опорном полузащитнике за 2 метра ростом? Или в чём дело? Несерьёзность есть на уровнях всех. Вы дали право руковосдтва клубом такому человеку, которому нельзя доверить даже письма по адресатам развозить, настолько он не при делах вообще. Салах, был единственным правым вингером в команде, но даже он не прижился, решили что Рамирес даже на фланге нужнее, а почему? А потому что Рамирес лишняя рабочая лошадка, в схеме Лэм пса. Лем пес тоже не без грешен. С самого начала сезона можно было бы элементарно перестроиться по игровой схеме. Если твоим ребятам туго на фланге, перестройся и насыть центр полузащиты, это же элементарно. 4-3-3...получится что центр будет за нами, значит больше контроля мяча, следственно дальше отодвигаем игру от своих ворот. Играя по схеме 4-2-3-1...во первых нападающий в атаке, полностью оставлен в одиночестве (спускается за мячом в глубину в полузащиту - это уже не имеет никакого продолжения атаки), тройка атакующих игроков оторвана от опорника сзади изза того что ЖЖоржиньо просто накрывают и связующее звено просто пропадает. В итоге Маунт спускает за мячом еще глубже до центрального круга, фланговые забросы теряют всякую смысл если там нет Косты, а там его нет почти всегда. Я еще не видел ни одного еще года после кросса защитника. Так же как не видел ни одного точного кросса Эмерсона. В этом плане Сесар по лучше, и с фланга умеет навесить. Но не в этом суть. Надо менять подход к игре, нельзя оставлять опорника одного в середине, нельзя оставлять одного нападающего в атаке. Это всё чревато ошибками, потерями, низким качеством подборов, выигранных единоборств. Вырастает количество аутов, угловых, забросов в штрафную. А это всегда суета. Единственный позитивный пучок из этого сезона лично для себя я могу выделить Беговича, действительно играет на том же высоком уровне что и до этого. Он молодец, не растерялся, не делает ляпов. Честно говоря, если надеть на него шлем, от Чеха и не отличить по манере игры. Так же любит ногами длиннющими играть, так же вводит мяч дальним ударом точно в ноги нападающего. Он заслуживает отдельной похвалы. Так же можно выделить в защите Аспиликуэту, который играет на своём привычном уровне. Вернее старается поддерживать свою игру, на фоне всего творящегося. Ну и Виллиан, играет намного лучше чем обычно. Это его лично лучший сезон в Челси. Действительно раскрылся с лучшей стороны. Больше отметить и нечего. Ну по трансферам и так все всё знают, почему пропадает Батшуайи из заявки а в ней сидит арендованный из Арсенала деревянный никакущий Жиру, это вопрос для всех нас...Ну и хотелось бы сказать, продолжайте продавать таких как Виллиан, Аспиликуэта и продолжайте покупать таких как Жиру. Который уже сейчас за 2 месяца до ТО открыто говорит что хочет покинуть Челси. Тоже слабость руковоства, игроки могут говорить открыто что хотят где хотят и кому хотят. Вы критикуете Эиерсона, Кристенсена и линию обороны в целом. Ковачича за плохую игру после выхода. Для тех кто живёт в каком то мире с иллюзиями и выдаёт свои мечты за реальность, я вас огорчаю. Возможно это не лучший матч для каждого в отдельности, но это ни в коем случае не является виной ни одного из них. И лично я считаю игру каждого из них удовлетворительной и ничем она не отличается от чемпионской прошлогодней. Не верите? Пересмотрите матчи. Единственное что изменилось, так это то, что стали проигрывать подбор у линии штрафной игроки средней линии. Не до конца идут в отбор ни Виллиан ни Одои. Как всем известно, очень слабый отбор и у Маунта который спускается ниже в полузащиту за якобы помощью. В прошлом сезоне Жоржиньо действительно подбирал всё что летит рядом штрафной, и это сильно помогало Ковачичу и двум центральным защитникам. Всё что требовалось фланговым игрокам, это просто вовремя вернуться за пасом на ход, или же в крайнем случае подстраховать флангового защитника убежавшего и не вернувшегося в защиту Эмерсона и Сесара. Я считаю, каждый из них не сбавлял в своей игре, они играют ровно так же как и в прошлом сезоне. Немного потеряли в центре полузащиты с подборами и стартами быстрых розящих контр выпадов. Я против ухода Лэм пса на фоне случившихся неудач. В любом случае, если он для вас всех плох, то этот человек для меня сделал очень многое. И в конце концов, между нами в этом и разница. Я не собираюсь просить его ухода, ожидать перестановок в составе в январе. Я считаю этот состав способен не только вернуться на былой уровень, но и побороться за место в четвёрке. Да отрыв всё больше и больше, и это выглядит всё более не реальней. Но я вас уверяю, вы рано ставите крест на многих игроках, тренере и амбициях клуба на сезон. Да, чемпионом нам не стать, всем понятно, но Челси будет бороться пока есть мы, преданные болельщики. Не диванные критики, нет. И всё будет нормально, в любом клубе бывают плохи времена, для этого мы и нужны. Это даже минус Лэм псу, он сам уже не контролирует свои интервью и говорит откровенно говоря не по теме, вообще не по теме, корчит из себя героя комиксов. Да это его стиль жизни, он такой, но всё равно всему должно быть мера и предел. Во всяком случае мне не должно быть стыдно обсуждать с вами его. Ведь про Челси то и дело можно читать новости касательные, дисквалификаций, нарушений, штрафов, и даже Ковачич умудрился на фоне этого всего получить лишение водительских прав. Красные карточки одна за другой, просто шквал невозможности игроков контролировать своё поведение. Дисциплина в клубе упала на свой исторический минимум. И если обычные болельщики видят всё это, то и там должны знать об этом. Или в собственном глазу уже не видят проблем? Я надеюсь следующим летом наконец то таки уберут Эменало, с 2007 года он так и не смог себя зарекомендовать как профессионала своего дела. Это как первичный вывод по ситуации. Еще конечно можно вспомнить очень многое про него, как он по свински поступил с Малуда и Анелька...с Жирковым
(ответить)
маур задвинет лейпцмг в лч
но сперва конечно натянет челси
(ответить)
на месте хейтеров Ливерпуля я постыдился бы учитывать это поражение и не стал бы стебаться над болельщиками.
слишком мелко и жалко со стороны будет выглядеть
(ответить)
ПЯТЬНОЛЬПУЛЬ
ПХАХАХАХА
ОТ АСТОН ВИЛЛЫ
КАК ЖЕ Я ОРУ
АХАХПХПХААААА
(ответить)
Какой же, Клопп, всё таки крутой. Великодушно, позволил порадоваться за любимый клуб, принцу Уильяму.
А по безродным, псевдоаристократам с хваленой молодёжью и нефтешейхам, с дорогущим составом проехал катком и не заметил.
(ответить)
Почти Шестьнольси, опять постилси))
(ответить)
дортмунд лейпцигвот была заруба
такого нагельсмана маур задвинет чисто на опыте
(ответить)
ахаха шлюша не заходит) микидрочунва тоже, попрятались. мои су4ки)))
(ответить)
Жаль парней. Старались боролись, пытались держать строй. Иногда даже что-то получалось, но без опыта никуда. В полуфиналах Сити, МЮ, Лестер. Вилла там явно лишняя.
(ответить)
пятьнольпуль))))))))))))))))))))))))
(ответить)
Резерв красных со средним возрастом меньше 19.5 лет потренировался. Келлехер и ван ден Берг не впечатлили еще при 5:5 против пушкарей в прошлом раунде, Чиривелью можно уже и продавать с таким уровнем в 22 года . Сегодня даже из самих резервистов в атаке многих не хватало. Брюстер с травмой, но вот при хотя бы Уильямсе и Джонсе тем же Хуверу и Эллиоту было бы повеселее катать, но они отправились в Катар с основой, а те же Кент, Вудберн, Груич сейчас вообще в аренде, хорошо хоть вообще состав набрали на игру. Кубок лиги уже и французы упразднили, англичане к этому тоже придут - думаю сегодня зрители на Вилла Парк не получили зрелище, стоящее цен на билеты, а для кого это представление тогда было?!
(ответить)
Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
Юнва каркасные баратия!!!
(ответить)
Астон вилла - lfc u23
(ответить)
Клопп - "Недооценили соперника"
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий