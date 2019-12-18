"Астон Вилла" выбила "Ливерпуль" из Кубка Лиги

"Астон Вилла" достигла полуфинала Кубка Лиги, безжалостно разделавшись с молодежью "Ливерпуля" — 5:0.

На двоих команды произвели 21 изменение в стартовых составах относительно уикенда.



В начале матча молодежь гостей полностью переигрывала резервистов хозяев, но счет открыла именно "Астон Вилла". Конор Хурихэйн, выполняя штрафной на фланге, сильно направил к воротам мяч, и тот, никого не задев, зашел в сетку — 1:0.



Спустя три минуты "вилланы" удвоили свое преимущество. Ахмед Аль-Мухаммади выполнил подачу с правого фланга, а мяч срикошетил от ноги Моргана Бойса и по дуге залетел за шиворот голкиперу — 2:0.



На 37-й минуте надежды "Ливерпуля" на выход в полуфинал были окончательно похоронены. Сепп Ван ден Берг грубо потерял мяч на своей половине поля, позволив Хоте запустить в прорыв по центру Джонатана Коджиа, и тот уверенно реализовал выход один на один — 3:0.



Перед самым уходом на перерыв "красные" пропустили в четвертый раз. Все тот же Коджиа с линии вратарской носком стопы подправил прострел партнера — 4:0.



Второй тайм стал пустой формальностью, но уже в компенсированное время вышедший на замену Уэсли Мораес еще раз огорчил лидеров Премьер-Лиги, ворвавшись в штрафную по левому краю и расстреляв ворота — 5:0.



Столь крупный счет может показаться чересчур суровым для "Ливерпуля", особенно с учетом того, что до первого гола игра у "красных" шла. Однако "Астон Вилла" сполна воспользовалась неопытностью соперника и теперь выходил в следующий раунд турнира.



"Астон Вилла" — "Ливерпуль" — 5:0 (4:0)



Голы: Хурихэйн 14, Бойс 17 (авт), Коджиа 37, 45, Уэсли 90.



"Астон Вилла": Ниланд, Аль-Мухаммади, Честер (Хауз 77), Конса, Тэйлор, Лансбери, Луис, Хурихэйн, Хота, Коджиа (Уэсли 73), Трезеге.



"Ливерпуль": Келлехер, Хувер (Норрис 82), Бойс, Ван ден Берг, Галлахер, Чиривелла, Кристи-Дэвис (Кларксон 77), Кейн, Лонгстафф (Бирни 65), Хилл, Эллиотт.



Предупреждение: Кристи-Дэвис.