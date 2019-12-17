Светская хроника за вторник
"Челси" составляет список трансферных целей на январь. "Наполи" готовит предложение по Лукасу Торрейре. "Манчестер Сити" потребует солидную компенсацию за Микеля Артету. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Челси" добавил Тимо Вернера из "РБ Лейпциг", Муссу Дембеле из "Лиона" и Леона Бэйли из "Байера" в список своих трансферных целей на январь. (Daily Mail)
Игроки "Тоттенхэма" хотят, чтобы Жозе Моуриньо купил нападающего "Вулверхэмптона" Адаму Траоре. (Football Insider)
"Рома", "Интер" и "Милан" претендуют на защитника "Тоттенхэма" Хуана Фойта. (Daily Mirror)
"Наполи" готовится предложить 25 миллионов фунтов за полузащитника "Арсенала" Лукаса Торрейру. (Daily Mirror)
"Ливерпуль" интересуется 19-летним левым защитником "Ковентри" Сэмом Маккаллумом. (90min)
"Ливерпуль" и "Астон Вилла" следят за 21-летним голкипером "Суиндона" Стивеном Бендой. (Football League World)
"Суонси" лидирует в борьбе за право арендовать нападающего "Ливерпуля" Риана Брюстера на вторую половину сезона. (The Telegraph)
"Вест Хэм" лидирует в борьбе за полузащитника "Генка" Сандера Берге, оцениваемого в 20 млн. фунтов. (Bleacher Report)
"Лестер" очень заинтересован в защитнике "Ювентуса" Мерихе Демирале, оцениваемом в 25 млн. фунтов. (Leicester Mercury)
Другое
"Сити" в ярости от попыток "Арсенала" переманить Микеля Артету и готов потребовать семизначную компенсацию за своего ассистента. (Daily Mirror)
Бывший рулевой "Арсенала" Унаи Эмери отказал "Эвертону", посчитав, что ему еще слишком рано возвращаться к работе. (Marca)
Английский тренер Алан Пардью ведет переговоры с голландским "Ден Хаагом". (Sky Sports)
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк пропустил тренировку своей команды в Дохе, однако это не связано с травмой. (Liverpool Echo)
Представитель МИД Китая заявил, что полузащитник "Арсенала" Месут Озил поддался "фейковым новостям", публично выступив в защиту уйгуров. (BBC)
Неожиданным лидером официальной фентензи-лиги Премьер-Лиги в этом сезоне является известный шахматист Магнус Карлсен. (The Guardian)
17.12.2019 07:00
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Игроки "Тоттенхэма" хотят, чтобы Жозе Моуриньо купил нападающего "Вулверхэмптона" Адаму Траоре. (Football Insider)
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