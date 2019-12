Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" контактирует с Дрисом Мертенсом. "Челси" нашел усиление центра обороны в Чемпионшипе. Брендан Роджерс может заменить Хосепа Гвардиолу в "Манчестер Сити". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Возможное возвращение Мемфиса Депая в Премьер-Лигу откладывается, потому что вингер "Лиона" получил травму крестообразных связок колена и в этом сезоне уже не сыграет. (BBC)



"Манчестер Юнайтед" выделил 250 миллионов фунтов на два ближайших трансферных окна. (The Sun)



"Юнайтед" готов потратить 120 млн. фунтов на аргентинцев Леандро Паредеса из ПСЖ и Лаутаро Мартинеса из "Интера". (Daily Mirror)



"Юнайтед" установил контакт с нападающим "Наполи" Дрисом Мертенсом насчет перехода 32-летнего бельгийца по окончании сезона свободным агентом. (TuttoMercatoWeb)



"Манчестер Сити" готов вернуть вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо за 90 млн. фунтов. (The Sun)



"Челси" установил цену в 25 млн. фунтов за защитника Маркоса Алонсо. (Calciomercato)



Полузащитник "Челси" Нголо Канте задумывается о переходе в "Реал" по окончании сезона. (The Sun)



"Челси" задумывается о покупке центрального защитника "Брайтона" Бена Уайта, который сейчас выступает за "Лидс" на правах аренды. (The Sun)



Полузащитник "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма стал трансферной целью для легенды "шпор" Юргена Клинсманна, который с недавних пор тренирует "Герту". (The Sun)



"Ньюкасл" "Шеффилд Юнайтед" и "Борнмут" сражаются за защитника "Эвертона" Мейсона Холгейта, оцениваемого в 14 млн. фунтов. (The Sun)



"Лестер" выигрывает борьбу за атакующего полузащитника "Халла" Джаррода Боуэна. (Daily Mirror)



Другое



Вопреки опровержению Хосепа Гвардиолы, в его контракте с "Сити" все-таки есть условие, позволяющее ему уйти в конце сезона. (BBC)



О возвращении Гвардиолы в конце сезона мечтает "Барселона". (Daily Express)



Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс — один из фаворитов на замену Гвардиоле, если тот покинет "Сити". (The Sun)



Мануэль Пеллегрини все еще находится на волоске от увольнения из "Вест Хэма", несмотря на победу над "Саутгемптоном" в субботу. Заменить чилийца на тренерском мостике "молотобойцев" может Дэвид Мойес. (Daily Star)



Потенциальные кандидаты на должность главного тренера "Арсенала" обеспокоены тем, что в этой работе у них не будет должной поддержки руководства на трансферном рынке. (Daily Express)



Консорциум с Ближнего Востока собирается купить "Суонси" за 50 млн. фунтов. (The Sun)



Китай отказался от показа матча "Арсенал" — "Сити" по телевидению после критики полузащитника "канониров" Месута Озила насчет действий властей в отношении уйгуров. (Sky Sports)



Клубы Премьер-Лиги смогут беспрепятственно приглашать лучших талантов Европы и после Brexit. (The Telegraph)