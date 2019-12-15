"Сити" разгромил беспомощный "Арсенал"
Дубль и результативная передача Кевина Де Брюйне обеспечили "Манчестер Сити" легкую победу над беспомощным "Арсеналом" — 0:3.
Относительно победы 1:3 над "Вест Хэмом" Фредди Юнгберг поменял двоих игроков, выпустив Сеада Колашинаца с Маттео Гендузи вместо Кирана Тирни и Гранита Джаки.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал на поражение в дерби Манчестера, на сей раз доверившись Николасу Отаменди, Бернару Менди, Илкаю Гюндогану и Филу Фодену вместо Джона Стоунса, Анхелиньо, Давида Сильвы и Бернарду Силвы.
Уже на первой минуте Габриэль Мартинелли совершил дерзкий рывок к воротам, и только голкипер "Сити" Эдерсон смог остановить юного соотечественника.
Спустя минуту последовал ответ гостей. Габриэль Жезус прошел по левому краю штрафной до лицевой, после чего выполнил диагональный прострел под удар Кевину Де Брюйне — 0:1.
"Арсенал" пошел отыгрываться, Мартинелли и Николя Пепе отметились неплохими ударами, а на 15-й минуте хозяева пропустили второй гол. Де Брюйне ускользнул на левом краю штрафной от троих соперников и прострелил на дальний край вратарской, куда уже подоспел Рахим Стерлинг — 0:2.
Игра "горожан" в обороне не была образцом надежности, однако "канониры" все равно ничего не создали в остатке тайме, если не считать жалкую попытку Гендузи заработать пенальти.
А вот "Сити" до ухода на перерыва успел сделать счет разгромным, разразившись результативной атакой после небольшого затишья. Де Брюйне эффектно развернулся около Гендузи и пробил с дистанции — 0:3. Спустя две минуты Кевин нанес еще один зрелищный удар, но Бернд Лено перевел мяч в штангу.
Во втором тайме "Арсенал" стал ходить вперед большими силами, но особой остроты не создавал, зато регулярно проваливался в обороне. Несколько раз "канонирам" откровенно повезло не пропустить четвертый.
Постепенно игра успокоилась и в концовке напоминала предсезонный матч. "Сити" уже не хотел, а "Арсенал" не мог. Трибуны к финальному свистку опустели на две трети.
"Арсенал" провел очередной удручающий матч, позволив "Сити" одержать чрезвычайно легкую победу. Если бы "горожане" этого хотели, будь они чуть сосредоточеннее, счет мог бы быть неприличным.
"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
15.12.2019 21:25
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Последние комментарии:
че коламбусы так дохуя кукарекают о своем прошлом?? составы были сильные...вы 2 года как в топе за 30 лет, какой худший состав лфк лучше каких то др худших составов, я не помню вас вообще в апл с 2005 года 4-8 места и при клопе в том числе. К чему этот пиздежь?
(ответить)
15.12.2019 22:50 # удалить
slash-lfc
Ливерпулькин уходящего десятилетия
_______Алиссон________
Трент_ВВД_Аггер_Робертсон
___Фабиньо__Герральд__
Салах_Фирмино_Мане
_______Суарес_______
(ответить)
Всех адекватных конониров с победой!
(ответить)
А прикиньте тренеры АПЛ делают голосование типа унитаз АПЛ 2019, Моур как безпизд вырывается вперед, но потом делает накрутку на Клоппа, а Клоппу похуй, Клопп идет за 7/19
(ответить)
"Волки" хотели победу, а не ничью. Они в одном ряду с "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом", сражаясь за попадание в топ-6, и они могу чуять близость топ-4", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
Источник: http://fapl.ru/posts/75377/
Как же збс, что он вернулся в АПЛ))
(ответить)
Ожидаемо.. хуле
Пока у власти ети падарасы кронке-хуйонке, етому клубу нихуя не светит
(ответить)
Ну ведь реально, Ливерпуль в худшие годы никогда не был таким говном как в худшие годы МЮ и Арсосал. Разве что при Ходжсоне с его Кириякосами и Конческами, но все равно, такими уж ущербными они не были.
(ответить)
Арсенал должен пройти очищение чемпионшипом.
А Чолси уринотерапией
(ответить)
какой же бездарный клуб этот Арсенал, это даже хуже чем лузерпуль в свои худшие годы
(ответить)
спасли сезон, молодцы
(ответить)
Нашли, что ставить на главную. Разве это новость дня? не для кого не новость, что арсенал беспомощный. Он всегда был таким
(ответить)
Это не команда уровня АПЛ. Пепе клоун весь матч какой-то трюк хотел показать, Озиль на любом участке поля сталкивался опекой, просто сожрали его. А без него никаких идей в атаке, просто 0.
В Сити все прекрасно провели матч, только Джезус потерялся.
(ответить)
гвардиола с таким прискорбным лицом шел на рукопожатие после финального свистка будто извиняясь за бездарную игру соперника, чтобы еще больше не деморализовывать юнберга, а тот начал шутить и улыбаться. такое чувство, что испанцу больнее видеть такой бездарный аснл чем их тренеру
(ответить)
Радость для шолсе 88
(ответить)
Подрывы Арсенала всколыхнули даже старых динозавров.
http://fapl.ru/users/unclearness/
Дата регистрации: 24 сентября 2008 г. 12:47
Комментариев на сайте: 97
За 2 дня уже выполнил свою среднегодовую норму комментариев.
(ответить)
Тоговрот тоговрооооот! Единственный в мире малыш тоговрот!
(ответить)
надеюсь долбоебы из арсенала не возьмут норм тренера и не уволят в конце сезона изза результатов. надо всех игроков выгнать на
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шити сыграли наверное процентов на 10 от своих пиковых возможностей. этого хватило, чтобы обеспечить результат еще в первом тайме
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согласен со всеми хейтерами арсинала, скоро сам начну хейтить, надеюсь вылетят из апл
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AFTV сегодня будет сочный, надо приготовиться
(ответить)
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