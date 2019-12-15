"Сити" разгромил беспомощный "Арсенал"

Дубль и результативная передача Кевина Де Брюйне обеспечили "Манчестер Сити" легкую победу над беспомощным "Арсеналом" — 0:3.

Относительно победы 1:3 над "Вест Хэмом" Фредди Юнгберг поменял двоих игроков, выпустив Сеада Колашинаца с Маттео Гендузи вместо Кирана Тирни и Гранита Джаки.



Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал на поражение в дерби Манчестера, на сей раз доверившись Николасу Отаменди, Бернару Менди, Илкаю Гюндогану и Филу Фодену вместо Джона Стоунса, Анхелиньо, Давида Сильвы и Бернарду Силвы.



Уже на первой минуте Габриэль Мартинелли совершил дерзкий рывок к воротам, и только голкипер "Сити" Эдерсон смог остановить юного соотечественника.



Спустя минуту последовал ответ гостей. Габриэль Жезус прошел по левому краю штрафной до лицевой, после чего выполнил диагональный прострел под удар Кевину Де Брюйне — 0:1.



"Арсенал" пошел отыгрываться, Мартинелли и Николя Пепе отметились неплохими ударами, а на 15-й минуте хозяева пропустили второй гол. Де Брюйне ускользнул на левом краю штрафной от троих соперников и прострелил на дальний край вратарской, куда уже подоспел Рахим Стерлинг — 0:2.



Игра "горожан" в обороне не была образцом надежности, однако "канониры" все равно ничего не создали в остатке тайме, если не считать жалкую попытку Гендузи заработать пенальти.



А вот "Сити" до ухода на перерыва успел сделать счет разгромным, разразившись результативной атакой после небольшого затишья. Де Брюйне эффектно развернулся около Гендузи и пробил с дистанции — 0:3. Спустя две минуты Кевин нанес еще один зрелищный удар, но Бернд Лено перевел мяч в штангу.



Во втором тайме "Арсенал" стал ходить вперед большими силами, но особой остроты не создавал, зато регулярно проваливался в обороне. Несколько раз "канонирам" откровенно повезло не пропустить четвертый.



Постепенно игра успокоилась и в концовке напоминала предсезонный матч. "Сити" уже не хотел, а "Арсенал" не мог. Трибуны к финальному свистку опустели на две трети.



"Арсенал" провел очередной удручающий матч, позволив "Сити" одержать чрезвычайно легкую победу. Если бы "горожане" этого хотели, будь они чуть сосредоточеннее, счет мог бы быть неприличным.



"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче