Моуриньо упрекнул Почеттино после победы над "волками"

После победы 1:2 над "Вулверхэмптоном" главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо упрекнул своего предшественника Маурисио Почеттино за провальную игру в обороне при стандартах.

В воскресенье на "Молинью" подопечным Моуриньо пришлось много обороняться. Залогом добытой победы Жозе считает отличные действия своей команды в защите при стандартах, с чем у "шпор" еще недавно наблюдались большие проблемы.



"Волки" играют супердоминирующим образом при угловых и штрафных. Мы победили, потому что так хорошо оборонялись при стандартах".



"Это нечто, с чем еще две недели назад у "Тоттенхэма" были проблемы, они пропускали голы при каждом стандарте. Однако мы приехали сюда и доминировали в этом аспекте игры".



"Это было сложно. Мы пытались вывести "волков" из зоны комфорта, но они обладают игроками, которые словно поезда".



"В эпизоде, когда Дайер пробил в штангу, я подумал, что нам придется несладко, если мы не забьем. Так и вышло".



"В концовке Вертонген нанес отличный удар головой, и это принесло нам победу. Однако мы победили благодаря своему сильному характеру. Выиграть такой матч можно только за счет командных действий. Это был сложный матч для нас".



"Я очень рад, что мы поберегли игроков посреди недели, потому что иначе нам было бы сложно восстановиться к этому матчу. Это была супербыстрая игра. Я устал, просто думая об игроках "волков".



"У нашего голкипера Пауло Гассаниги волшебные руки, которыми он совершил важный сейв в концовке".



"Волки" хотели победу, а не ничью. Они в одном ряду с "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом", сражаясь за попадание в топ-6, и они могу чуять близость топ-4", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.