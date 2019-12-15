Гвардиола считает, что "Сити" стал жертвой собственного успеха

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда стала жертвой собственного успеха, высоко задрав планку в Премьер-Лиге.

Нынешний сезон в исполнении "горожан" сильно контрастирует с двумя предыдущими, чемпионскими для клуба с "Этихад". К воскресному матчу против "Арсенала" подопечные Гвардиолы подходят, отставая уже на 17 очков от лидирующего "Ливерпуля".



По мнению Гвардиолы, успехи "Ливерпуля" в нынешней кампании были бы невозможны без "Сити", который и поднял планку на недосягаемый прежде уровень.



"Когда мы брались за эту работу (в 2016 году), 85 очков были стандартом для чемпионства. Теперь тебе нужно набрать почти 100 очков, чтобы выиграть Премьер-Лигу".



"Благодаря нам "Ливерпуль" сделал этот шаг, купив невероятных игроков топ-уровня. Теперь это новый уровень, необходимый для чемпионства — все команды позади "Ливерпуля" знают, что им придется набрать 100 очков, чтобы выиграть титул".



"За 11 лет никому не удавалось выиграть Премьер-Лигу два сезона подряд. Мы это сделали, одержав 14 побед подряд".



"Поэтому, когда люди говорят, что сейчас мы не так уж хороши, я не могу забыть достижения этой команды".



"Иногда в процессе — в НБА или с невероятными теннисистами — возникают проблемы или периоды, когда тебе бывает немного сложно. Я бы сказал, что это нормально", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.