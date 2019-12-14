Алан Смит объяснил, почему Анчелотти не подходит "Арсеналу"

Бывший нападающий "Арсенала" Алан Смит объяснил, почему Карло Анчелотти не годится на должность главного тренера "канониров".

Анчелотти считается одним из фаворитов на замену уволенному Унаи Эмери в "Арсенале", однако Смиту кажется, что кризис в его бывшем клубе настолько глубок, что представителю старой школы здесь не справиться — "канонирам" нужен тренер-инноватор.



"В этот раз "Арсенал" не может положиться на проверенный арьергард тренерского цеха, и тому человеку, который возьмется за эту работу, придется гораздо сложнее из-за недостаточной надежности и организации в клубе".



"Поэтому я искренне верю, что в этой ситуации "Арсеналу" необходим инновационный и вдохновляющий тренер, который сможет быстро реализовать свое видение и свою культуру на тренировочном поле, а это в свою очередь будет позитивно отражаться во время матчей".



"На мой взгляд, Карло Анчелотти был бы ошибочным выбором. Такой успешный тренер, как итальянец, является представителем старой школы, и он делает корабль устойчивым благодаря умной работе с людьми".



"Проблемы же "Арсенала" простираются гораздо дальше этого. Клубу требуется провидец с жестким подходом, который сможет схватить эту команду и настроить ее игру для улучшения результатов в краткосрочной перспективе, сделав эту команду неудобным соперником для каждого", — сообщил Смит Evening Standard.