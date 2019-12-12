Зидан: "Если сыграем с "Ливерпулем", выбьем их"

Зинедин Зидан и Юрген Клопп Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан уверен, что его команда победит любого в 1/8 финала Лиги Чемпионов — даже "Ливерпуль".

Несмотря на победу 1:3 в гостях у "Брюгге" в среду вечером, "Реал" занял только второе место в Группе A, позади ПСЖ.

Таким образом, в первом раунде плей-офф Лиги Чемпионов "Реал" сыграет с одним из победителей групп, среди которых есть и "Ливерпуль".

Однако Зидан не боится встречи с командой Юргена Клоппа, которую "Реал" победил в финале европейского соревнования со счетом 3:1 в 2018 году.

"Если мы сыграем с "Ливерпулем", мы выбьем их. Мы никак не можем повлиять на жеребьевку", — приводит слова Зидана Evening Standard.


Метки Зидан, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. jack-willsher 12.12.2019 11:54 # jack-willsher
    забыл как ливер рвал их во все щели до травмы пухлаха

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  2. ezhaan 12.12.2019 11:52 # ezhaan
    хахах впал в маразм.

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  3. liverpool888 12.12.2019 11:52 # liverpool888
    А где аргументы?
    Салах уже не имеет того влияния, а у нас уже нет Кариуса.

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  4. makaku 12.12.2019 11:46 # makaku
    Забыли как Рафа их с Торресом и Джи натягивал 4:0 ?
    ничему жизнь не учит

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  5. chelsea88 12.12.2019 11:41 # chelsea88
    Вые6ут и высушат.

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  6. andrew-sg8 12.12.2019 11:36 # andrew-sg8
    Чую уже после проёба в 1/8 вылетит с работы Зейдан.

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  7. shmanisa 12.12.2019 11:30 # shmanisa
    пеликаны раскудахтались, а по факту забыли ротировали у лысого уже и пухлый хазард им тоже присунет по старой памяти.

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  8. fc-oil 12.12.2019 11:22 # fc-oil
    В результате, вылетят от какого нибудь Лейпцига или Валенсии.

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  9. quavo 12.12.2019 11:22 # quavo
    защеканы забыли видать как были выебаны в финале

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  10. beatles-red 12.12.2019 11:21 # beatles-red
    Подайте нам этих испашек. Мокрого места не оставим

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  11. shmanisa 12.12.2019 11:18 # shmanisa
    две ошибки в слове выбьем- вые*б*ем

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  12. sellman 12.12.2019 11:14 # sellman
    конченные испашки, как же бесят эти мрази

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  13. pistolero-lfc 12.12.2019 11:12 # pistolero-lfc
    Лол, Перес куда надо занёс уже, чтоб вам попался самый легкий соперник

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  14. redwhitegun 12.12.2019 11:12 # redwhitegun
    Будет забавно если не врет)

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  15. gerrard08 12.12.2019 11:09 # gerrard08
    еще до этого высера хотел в пару рм, сейчас вообще горю желанием чтоб выпали именно эти выскочки)

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  16. liverfun 12.12.2019 11:03 # liverfun
    наказать бы этих испанцев за длинный язык, тут уже не будет кариуса, который подарил им 2 гола

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  17. dom1no 12.12.2019 11:02 # dom1no
    Такс, сюда этого хуиплета лысого

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