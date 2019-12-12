Зидан: "Если сыграем с "Ливерпулем", выбьем их"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан уверен, что его команда победит любого в 1/8 финала Лиги Чемпионов — даже "Ливерпуль".

Несмотря на победу 1:3 в гостях у "Брюгге" в среду вечером, "Реал" занял только второе место в Группе A, позади ПСЖ.



Таким образом, в первом раунде плей-офф Лиги Чемпионов "Реал" сыграет с одним из победителей групп, среди которых есть и "Ливерпуль".



Однако Зидан не боится встречи с командой Юргена Клоппа, которую "Реал" победил в финале европейского соревнования со счетом 3:1 в 2018 году.



"Если мы сыграем с "Ливерпулем", мы выбьем их. Мы никак не можем повлиять на жеребьевку", — приводит слова Зидана Evening Standard.