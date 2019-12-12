Зидан: "Если сыграем с "Ливерпулем", выбьем их"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан уверен, что его команда победит любого в 1/8 финала Лиги Чемпионов — даже "Ливерпуль".
Несмотря на победу 1:3 в гостях у "Брюгге" в среду вечером, "Реал" занял только второе место в Группе A, позади ПСЖ.
Таким образом, в первом раунде плей-офф Лиги Чемпионов "Реал" сыграет с одним из победителей групп, среди которых есть и "Ливерпуль".
Однако Зидан не боится встречи с командой Юргена Клоппа, которую "Реал" победил в финале европейского соревнования со счетом 3:1 в 2018 году.
"Если мы сыграем с "Ливерпулем", мы выбьем их. Мы никак не можем повлиять на жеребьевку", — приводит слова Зидана Evening Standard.
12.12.2019 11:00
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Последние комментарии:
забыл как ливер рвал их во все щели до травмы пухлаха
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хахах впал в маразм.
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А где аргументы?
Салах уже не имеет того влияния, а у нас уже нет Кариуса.
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Забыли как Рафа их с Торресом и Джи натягивал 4:0 ?
ничему жизнь не учит
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Вые6ут и высушат.
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Чую уже после проёба в 1/8 вылетит с работы Зейдан.
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пеликаны раскудахтались, а по факту забыли ротировали у лысого уже и пухлый хазард им тоже присунет по старой памяти.
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В результате, вылетят от какого нибудь Лейпцига или Валенсии.
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защеканы забыли видать как были выебаны в финале
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Подайте нам этих испашек. Мокрого места не оставим
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две ошибки в слове выбьем- вые*б*ем
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конченные испашки, как же бесят эти мрази
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Лол, Перес куда надо занёс уже, чтоб вам попался самый легкий соперник
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Будет забавно если не врет)
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еще до этого высера хотел в пару рм, сейчас вообще горю желанием чтоб выпали именно эти выскочки)
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наказать бы этих испанцев за длинный язык, тут уже не будет кариуса, который подарил им 2 гола
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Такс, сюда этого хуиплета лысого
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