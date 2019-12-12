Карло Анчелотти не интересен "Арсеналу"

"Арсенал" не собирается рассматривать Карло Анчелотти на должность главного тренера.

Во вторник вечером "Наполи" разгромил "Генк" со счетом 4:0, благодаря чему вышел в плей-офф Лиги Чемпионов. Почти сразу после окончания этого матча итальянский клуб объявил об увольнении Анчелотти.



На доступность Карло немедленно обратил внимание "Эвертон", который все еще ищет замену Марку Силве. Также ожидалось, что интерес к экс-наставнику "Челси" проявит "Арсенал".



Однако ESPN стало известно, что "канониры" даже не собираются приглашать Карло на собеседование. 60-летний итальянец не соответствует тому профилю тренера, что нужен клубу с "Эмирейтс".



Также сообщается, что "Арсенал" не будет спешить с назначением нового рулевого. Лондонцы хотят выбрать правильного кандидата, а не первого попавшегося. Это означает, что у Фредди Юнгберга будут шансы проявить себя в качестве временщика.