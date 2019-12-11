Светская хроника за среду

Три клуба Премьер-Лиги претендуют на Килиана Мбаппе. "Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Поля Погба. "Эвертон" сделал предложение Златану Ибрагимовичу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси" находятся в числе шести клубов, заинтересованных в нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе. (Le Parisien)



"Сити" обратится к варианту с Самюэлем Умтити из "Барселоны", если не сможет купить Натана Аке из "Борнмута". (Daily Express)



"Ливерпуль" и "Сити" сделали предложения насчет 17-летнего нападающего "Интера" Себастьяна Эспозито. (FCInterNews)



"Челси" готов попрощаться в январе с Маркосом Алонсо, Педро и Оливье Жиру. (Goal)



"Челси" готов предложить 42 миллиона фунтов за плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса. (El Desmarque)



"Юнайтед" готовится к расставанию с Полем Погба и собирается купить на место француза Донни Ван де Бека из "Аякса" и Сауля Ньигеса из "Атлетико". (Daily Mail)



"Эвертон" предложил бывшему нападающему "Юнайтед" Златану Ибрагимовичу контракт с зарплатой в 4 млн. фунтов за сезон. (Daily Express)



"Бернли" открыт к продаже вингера Дуайта Макнила. (Daily Mirror)



Другое



"Арсенал" установил контакт с бывшим наставником "Суонси" Паулу Соузой. (L'Equipe)



"Арсенал" вступит в переговоры с Карло Анчелотти. (Daily Mail)



"Арсенал" готов собеседовать до 10 специалистов, прежде чем выберет себе нового рулевого. (Daily Mirror)



У боссов "Эвертона" нет единого мнения, кто должен стать следующим главным тренером. (The Athletic)



Дэвид Мойес все еще может вернуться в "Эвертон". (The Times)



Принадлежащий "Юнайтед" защитник Крис Смоллинг получил травму колена и теперь вернется в строй в январе. (Daily Mail)