Светская хроника за среду
Три клуба Премьер-Лиги претендуют на Килиана Мбаппе. "Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Поля Погба. "Эвертон" сделал предложение Златану Ибрагимовичу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
"Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси" находятся в числе шести клубов, заинтересованных в нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе. (Le Parisien)
"Сити" обратится к варианту с Самюэлем Умтити из "Барселоны", если не сможет купить Натана Аке из "Борнмута". (Daily Express)
"Ливерпуль" и "Сити" сделали предложения насчет 17-летнего нападающего "Интера" Себастьяна Эспозито. (FCInterNews)
"Челси" готов попрощаться в январе с Маркосом Алонсо, Педро и Оливье Жиру. (Goal)
"Челси" готов предложить 42 миллиона фунтов за плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса. (El Desmarque)
"Юнайтед" готовится к расставанию с Полем Погба и собирается купить на место француза Донни Ван де Бека из "Аякса" и Сауля Ньигеса из "Атлетико". (Daily Mail)
"Эвертон" предложил бывшему нападающему "Юнайтед" Златану Ибрагимовичу контракт с зарплатой в 4 млн. фунтов за сезон. (Daily Express)
"Бернли" открыт к продаже вингера Дуайта Макнила. (Daily Mirror)
Другое
"Арсенал" установил контакт с бывшим наставником "Суонси" Паулу Соузой. (L'Equipe)
"Арсенал" вступит в переговоры с Карло Анчелотти. (Daily Mail)
"Арсенал" готов собеседовать до 10 специалистов, прежде чем выберет себе нового рулевого. (Daily Mirror)
У боссов "Эвертона" нет единого мнения, кто должен стать следующим главным тренером. (The Athletic)
Дэвид Мойес все еще может вернуться в "Эвертон". (The Times)
Принадлежащий "Юнайтед" защитник Крис Смоллинг получил травму колена и теперь вернется в строй в январе. (Daily Mail)
11.12.2019 13:00
Просмотров: 1711
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Последние комментарии:
Когда видишь рядом Почтилси и Мбаппе пробивает на дикий ор.
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Тупого хачонка писькорского даже в дотке унижают малолетки. Вроде уже лет 10 на фапле, а скиллов у человека вообще нет, бесполезный биомусор.
(ответить)
♥ҝɤḉѣ♥ 17 ч. назад
-rep у ебище
Dayn 3 ноя в 13:27
даун у которого мать сдохла
Dayn 2 ноя в 18:11
-rep ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥й рофл.:steamfacepalm:
WhyAlwaysMe? 27 окт в 10:09
изи подрываю малолетних хохлов ехехехех
Мешок с гавном 26 окт в 21:36
не один я тебя ♥♥♥♥♥♥♥♥нов считаю
lil itachi (≧◡≦) 25 окт в 23:16
удачи в развитии, сын шл*хи бтв
uchiha 25 окт в 22:25
удачи в развитии, сын шл*хи бтв
ЯomaN 22 авг в 22:51
eбаный сын шл,хи не заходи в доту
Nesko 17 авг в 18:46
-rep wH so ugly
Алёша Гашишкин 2 авг в 22:58
+rep мать на войне потерял
MOB PSYCHO xBibas 2 авг в 17:30
-rep toxic russian kiddo, grow up
Gero1na 2 авг в 3:54
помойка еб а н ая ахахаха
purely my little girl 28 июл в 23:57
-rep:disapprove:
✪ Rip 25 июл в 16:59
-rep
olegbaccarat 25 июл в 11:45
искренне желаю сдохнуть в автокатастрофе. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.
3K 22 июл в 19:45
+rep funny guy :D
Gra_Dus 15 ноя. 2018 в 18:46
-rep
olli 6 ноя. 2018 в 20:31
-rep
neyzi=) 23 окт. 2018 в 19:04
Сын шалавы с нулевой реакцией,унижен за свои слова.Животное
Thomas Shelby 3 авг. 2018 в 19:25
--rep toggle ♥♥♥♥ and then called ez on a draw hahah 100% ♥♥♥♥ head
✌ 25 июн. 2018 в 19:02
в жизни нулевой дрищ, максимум 70 кг весит как телка, а в доте 2 к ммр , тоесть нигде успеха не добился,на твоем месте я бы повесился от такой жизни, и всем станет легче, особенно твоим родителям!!!
PAPPA IGOR 12 мая. 2018 в 0:38
grifer
m0l3qla 27 апр. 2018 в 12:34
just another hacker!
kam1kaze. 10 дек. 2017 в 20:19
♥♥♥♥♥♥♥♥ ебите из в ♥♥♥♥♥♥♥♥ пидары ♥♥♥♥♥♥ 5 тварей в пати и все с читами
ᵃᶰᵈʳᵉʷ 5 дек. 2017 в 15:29
troll, but good player ;)
sh8ter 30 ноя. 2017 в 20:00
-rep toxic
Ke!noLe!nO 6 ноя. 2017 в 21:45
total ♥♥♥♥♥♥, has sex with animals
ALOHA 1 ноя. 2017 в 19:32
ТЕЛОЧКА КОТОРАЯ СЫКУЕТ В СКАЙП ИДТИ ПОГОВОРИТЬ !
fraeroque 27 окт. 2017 в 14:11
♥♥♥♥♥♥♥♥ец ты, я обсъяснял тебе, что это рофл, в др хотел тебя добавить просто поиграть, я в ♥♥♥♥♥♥♥♥ с твоей наивности
PICO4EK 24 окт. 2017 в 20:14
Выпендрежник
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Мбапе столичный парень
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Сборная самых дорогих игроков АПЛ
https://i.redd.it/ui1g5z673u341.jpg
ТАА 110 млн.
Канте 100 млн.
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"Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси" находятся в числе шести клубов, заинтересованных в нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе. (Le Parisien)
В Ливерпуль этого мегатопарика!
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