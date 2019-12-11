Светская хроника за среду

Светская хроника Три клуба Премьер-Лиги претендуют на Килиана Мбаппе. "Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Поля Погба. "Эвертон" сделал предложение Златану Ибрагимовичу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси" находятся в числе шести клубов, заинтересованных в нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе. (Le Parisien)

"Сити" обратится к варианту с Самюэлем Умтити из "Барселоны", если не сможет купить Натана Аке из "Борнмута". (Daily Express)

"Ливерпуль" и "Сити" сделали предложения насчет 17-летнего нападающего "Интера" Себастьяна Эспозито. (FCInterNews)

"Челси" готов попрощаться в январе с Маркосом Алонсо, Педро и Оливье Жиру. (Goal)

"Челси" готов предложить 42 миллиона фунтов за плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса. (El Desmarque)

"Юнайтед" готовится к расставанию с Полем Погба и собирается купить на место француза Донни Ван де Бека из "Аякса" и Сауля Ньигеса из "Атлетико". (Daily Mail)

"Эвертон" предложил бывшему нападающему "Юнайтед" Златану Ибрагимовичу контракт с зарплатой в 4 млн. фунтов за сезон. (Daily Express)

"Бернли" открыт к продаже вингера Дуайта Макнила. (Daily Mirror)

Другое

"Арсенал" установил контакт с бывшим наставником "Суонси" Паулу Соузой. (L'Equipe)

"Арсенал" вступит в переговоры с Карло Анчелотти. (Daily Mail)

"Арсенал" готов собеседовать до 10 специалистов, прежде чем выберет себе нового рулевого. (Daily Mirror)

У боссов "Эвертона" нет единого мнения, кто должен стать следующим главным тренером. (The Athletic)

Дэвид Мойес все еще может вернуться в "Эвертон". (The Times)

Принадлежащий "Юнайтед" защитник Крис Смоллинг получил травму колена и теперь вернется в строй в январе. (Daily Mail)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1711

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 11.12.2019 13:34 # slash-lfc
    Когда видишь рядом Почтилси и Мбаппе пробивает на дикий ор.

    (ответить)

  2. nevzorov 11.12.2019 13:32 # nevzorov
    Тупого хачонка писькорского даже в дотке унижают малолетки. Вроде уже лет 10 на фапле, а скиллов у человека вообще нет, бесполезный биомусор.

    (ответить)

  3. melwood-lfc 11.12.2019 13:28 # melwood-lfc
    &#9829;&#1181;&#612;&#7689;&#1123;&#9829; 17 ч. назад
    -rep у ебище

    Dayn 3 ноя в 13:27
    даун у которого мать сдохла

    Dayn 2 ноя в 18:11
    -rep &#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;й рофл.:steamfacepalm:

    WhyAlwaysMe? 27 окт в 10:09
    изи подрываю малолетних хохлов ехехехех

    Мешок с гавном 26 окт в 21:36
    не один я тебя &#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;нов считаю


    lil itachi (&#8807;&#9697;&#8806;) 25 окт в 23:16
    удачи в развитии, сын шл*хи бтв

    uchiha 25 окт в 22:25
    удачи в развитии, сын шл*хи бтв

    ЯomaN 22 авг в 22:51
    eбаный сын шл,хи не заходи в доту

    Nesko 17 авг в 18:46
    -rep wH so ugly


    Алёша Гашишкин 2 авг в 22:58
    +rep мать на войне потерял

    MOB PSYCHO xBibas 2 авг в 17:30
    -rep toxic russian kiddo, grow up

    Gero1na 2 авг в 3:54
    помойка еб а н ая ахахаха

    purely my little girl 28 июл в 23:57
    -rep:disapprove:

    &#10026; Rip 25 июл в 16:59
    -rep


    olegbaccarat 25 июл в 11:45
    искренне желаю сдохнуть в автокатастрофе. &#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829; &#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;.

    3K 22 июл в 19:45
    +rep funny guy :D

    Gra_Dus 15 ноя. 2018 в 18:46
    -rep

    olli 6 ноя. 2018 в 20:31
    -rep

    neyzi=) 23 окт. 2018 в 19:04
    Сын шалавы с нулевой реакцией,унижен за свои слова.Животное

    Thomas Shelby 3 авг. 2018 в 19:25
    --rep toggle &#9829;&#9829;&#9829;&#9829; and then called ez on a draw hahah 100% &#9829;&#9829;&#9829;&#9829; head



    &#9996; 25 июн. 2018 в 19:02
    в жизни нулевой дрищ, максимум 70 кг весит как телка, а в доте 2 к ммр , тоесть нигде успеха не добился,на твоем месте я бы повесился от такой жизни, и всем станет легче, особенно твоим родителям!!!

    PAPPA IGOR 12 мая. 2018 в 0:38
    grifer

    m0l3qla 27 апр. 2018 в 12:34
    just another hacker!

    kam1kaze. 10 дек. 2017 в 20:19
    &#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829; ебите из в &#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829; пидары &#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829; 5 тварей в пати и все с читами

    &#7491;&#7600;&#7496;&#691;&#7497;&#695; 5 дек. 2017 в 15:29
    troll, but good player ;)

    sh8ter 30 ноя. 2017 в 20:00
    -rep toxic
    Ke!noLe!nO 6 ноя. 2017 в 21:45
    total &#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;, has sex with animals

    ALOHA 1 ноя. 2017 в 19:32
    ТЕЛОЧКА КОТОРАЯ СЫКУЕТ В СКАЙП ИДТИ ПОГОВОРИТЬ !

    fraeroque 27 окт. 2017 в 14:11
    &#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;ец ты, я обсъяснял тебе, что это рофл, в др хотел тебя добавить просто поиграть, я в &#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829; с твоей наивности

    PICO4EK 24 окт. 2017 в 20:14
    Выпендрежник

    (ответить)

  4. mototroller 11.12.2019 13:08 # mototroller
    Мбапе столичный парень

    (ответить)

  5. lfc-krr 11.12.2019 13:02 # lfc-krr
    Сборная самых дорогих игроков АПЛ
    https://i.redd.it/ui1g5z673u341.jpg

    ТАА 110 млн.
    Канте 100 млн.

    (ответить)

  6. tigerpool 11.12.2019 13:01 # tigerpool
    "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси" находятся в числе шести клубов, заинтересованных в нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе. (Le Parisien)


    В Ливерпуль этого мегатопарика!

    (ответить)

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