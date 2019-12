Светская хроника за вторник

ПСЖ может побороться за Садио Мане. "Манчестер Юнайтед" готов потратится на Сауля Ньигеса и Эрлинга Бреута Холанда. Роман Абрамович отказался от продажи "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

В случае расставания с Неймаром грядущим летом ПСЖ может обратиться насчет нападающего "Ливерпуля" Садио Мане. (France Football)



"Манчестер Юнайтед" заинтересован в покупке полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена в январе. (90min)



Наставнику "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру были обещаны деньги на покупку Сауля Ньигеса и Эрлинга Бреута Холанда. (Daily Mail)



"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Самюэлю Умтити. (L'Equipe)



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо хочет вернуть полузащитника Маруана Феллайни из Китая. (Les Sports)



Моуриньо инициировал переговоры с "Наполи" о покупке защитника Калиду Кулибали. (El Desmarque)



"Норвич" оценивает в 50 миллионов фунтов защитника Бена Годфри, который интересен "Арсеналу" и "Тоттенхэму". (The Athletic)



"Ньюкасл" и "Борнмут" следят за нападающим "Халла" Джарродом Боуэном. (90min)



"Болонья" обратилась насчет нападающих Патрика Кутроне из "Вулверхэмптона" и Мойзе Кина из "Эвертона". (Le Repubblica)



"Бешикташ" исключает переход нападающего "Эвертона" Дженка Тосун. (Liverpool Echo)



Другое



Тодд Боэли, совладелец "Лос-Анджелес Доджерс", предпринял неудачную попытку купить "Челси" у Романа Абрамовича. (The Financial Times)



"Барселона" открыта к возвращению в клуб главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы. (Daily Mirror)



Над Мануэлем Пеллегрини сгустились тучи после домашнего поражения от "Арсенала". (Daily Mirror)



Экс-тренер "Валенсии" Марселино, которого сватают в "Арсенал" и "Эвертон", прилетел в Лондон. (Superdeporte)



Перед назначением Найджела Пирсона своим новым главным тренером "Уотфорд" обращался к аргентинцу Эстебану Камбьяссо. (Calciomercato)



Вингер "Борнмута" Дэвид Брукс пропустит минимум три месяца с травмой лодыжки. (The Sun)



Испанский суд оправдал бывшего полузащитника "Юнайтед" Андера Эрреру по делу о договорных матчах. (The Independent)



Полиция охотится за 13-летним фанатом "Бернли", который сделал расистский жест в сторону нападающего "Тоттенхэма" Сон Хен Мина. (BBC)



Экс-нападающий "Челси" Самюэль Это'О решил начать карьеру в музыке. (Daily Star)