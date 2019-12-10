Светская хроника за вторник

Светская хроника ПСЖ может побороться за Садио Мане. "Манчестер Юнайтед" готов потратится на Сауля Ньигеса и Эрлинга Бреута Холанда. Роман Абрамович отказался от продажи "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

В случае расставания с Неймаром грядущим летом ПСЖ может обратиться насчет нападающего "Ливерпуля" Садио Мане. (France Football)

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в покупке полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена в январе. (90min)

Наставнику "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру были обещаны деньги на покупку Сауля Ньигеса и Эрлинга Бреута Холанда. (Daily Mail)

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Самюэлю Умтити. (L'Equipe)

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо хочет вернуть полузащитника Маруана Феллайни из Китая. (Les Sports)

Моуриньо инициировал переговоры с "Наполи" о покупке защитника Калиду Кулибали. (El Desmarque)

"Норвич" оценивает в 50 миллионов фунтов защитника Бена Годфри, который интересен "Арсеналу" и "Тоттенхэму". (The Athletic)

"Ньюкасл" и "Борнмут" следят за нападающим "Халла" Джарродом Боуэном. (90min)

"Болонья" обратилась насчет нападающих Патрика Кутроне из "Вулверхэмптона" и Мойзе Кина из "Эвертона". (Le Repubblica)

"Бешикташ" исключает переход нападающего "Эвертона" Дженка Тосун. (Liverpool Echo)

Другое

Тодд Боэли, совладелец "Лос-Анджелес Доджерс", предпринял неудачную попытку купить "Челси" у Романа Абрамовича. (The Financial Times)

"Барселона" открыта к возвращению в клуб главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы. (Daily Mirror)

Над Мануэлем Пеллегрини сгустились тучи после домашнего поражения от "Арсенала". (Daily Mirror)

Экс-тренер "Валенсии" Марселино, которого сватают в "Арсенал" и "Эвертон", прилетел в Лондон. (Superdeporte)

Перед назначением Найджела Пирсона своим новым главным тренером "Уотфорд" обращался к аргентинцу Эстебану Камбьяссо. (Calciomercato)

Вингер "Борнмута" Дэвид Брукс пропустит минимум три месяца с травмой лодыжки. (The Sun)

Испанский суд оправдал бывшего полузащитника "Юнайтед" Андера Эрреру по делу о договорных матчах. (The Independent)

Полиция охотится за 13-летним фанатом "Бернли", который сделал расистский жест в сторону нападающего "Тоттенхэма" Сон Хен Мина. (BBC)

Экс-нападающий "Челси" Самюэль Это'О решил начать карьеру в музыке. (Daily Star)


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Автор mihajlo   

Дата 10.12.2019 13:00

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  1. chr1s8rown 10.12.2019 13:46 # chr1s8rown
    "Барселона" открыта к возвращению в клуб главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы. (Daily Mirror)

    Источник: http://fapl.ru/posts/75254/
    Этот физрук и ждет ухода месси
    Знаем ж что с ним меси сделает .
    Он боится месси вот и ждет ухода бывшего хозяина.

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  2. electric 10.12.2019 13:30 # electric
    Испанский суд оправдал бывшего полузащитника "Юнайтед" Андера Эрреру по делу о договорных матчах.
    Испанский стыд

    (ответить)

  3. tigerpool 10.12.2019 13:02 # tigerpool
    В случае расставания с Неймаром грядущим летом ПСЖ может обратиться насчет нападающего "Ливерпуля" Садио Мане. (France Football)


    И получат хуй Ориги !

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