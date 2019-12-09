Антонио Рюдигер готов сыграть с "Лиллем"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сообщил, что защитник Антонио Рюдигер окончательно выздоровел и набрал форму.

Напомним, в этом сезоне Рюдигер сыграл только 45 минут за "синих" — против "Вулверхэмптона" в сентябре, когда он получил травму паховых мышц.



Однако в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Лилля" Лэмпард доложил о возвращении 26-летнего немца в строй. А вот партнер Рюдигера по линии обороны Фикайо Томори выезд во Францию пропустит.



"Рюдигер в заявке, поэтому есть шансы, что он сыграет. Классно, что он вернулся, и он очень хорошо тренируется. С момента, как травма зажила, он проделал большую работу над своей физической формой".



"Что касается других новостей, то Томори, как я предполагаю, не сыграет. Его беспокоит небольшое растяжение в области бедра, поэтому я дал ему отдохнуть несколько дней", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.