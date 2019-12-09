Антонио Рюдигер готов сыграть с "Лиллем"

Антонио Рюдигер Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сообщил, что защитник Антонио Рюдигер окончательно выздоровел и набрал форму.

Напомним, в этом сезоне Рюдигер сыграл только 45 минут за "синих" — против "Вулверхэмптона" в сентябре, когда он получил травму паховых мышц.

Однако в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Лилля" Лэмпард доложил о возвращении 26-летнего немца в строй. А вот партнер Рюдигера по линии обороны Фикайо Томори выезд во Францию пропустит.

"Рюдигер в заявке, поэтому есть шансы, что он сыграет. Классно, что он вернулся, и он очень хорошо тренируется. С момента, как травма зажила, он проделал большую работу над своей физической формой".

"Что касается других новостей, то Томори, как я предполагаю, не сыграет. Его беспокоит небольшое растяжение в области бедра, поэтому я дал ему отдохнуть несколько дней", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Рюдигер, Томори, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2019 18:00

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  1. ry-l 09.12.2019 18:21 # ry-l
    Однако в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Лилля" Лэмпард доложил о возвращении 26-летнего немца в строй. А вот партнер Рюдигера по линии обороны Фикайо Томори выезд во Францию пропустит.

    Источник: http://fapl.ru/posts/75237/#reply


    mihajlo, игра в Лондоне

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  2. ganinilyha 09.12.2019 18:08 # ganinilyha
    Ну наконец-то. Кристенсен безнадёжен. Зума ещё ладно. Надо ещё одного заща купить и бетон.

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