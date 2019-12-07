Сульшер: "Юнайтед" по-прежнему крупнее, чем "Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его клуб по-прежнему превосходит "Манчестер Сити".

"Горожане" успели уже трижды выиграть Премьер-Лигу с момента последнего, 20-го, чемпионства "красных дьяволов" в 2013 году.



В этом сезоне "Сити" имеет прекрасные шансы в седьмой раз подряд завершить сезон выше "Юнайтед" и, как ожидается, обгонит своих соседей по заработкам.



Однако в преддверии дерби Манчестера на "Этихад" Сульшер выразил мнение, что "Сити" так и остается в тени "Юнайтед".



"Считаю ли я, что "Юнайтед" по-прежнему крупнее, чем "Сити"? Да".



"Это бесспорно, что мы отстали от них слишком далеко в таблице, но что нам теперь делать? Сдаться? Перестать соперничать с ними?" — приводит слова Сульшера BBC.