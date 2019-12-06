"Кристал Пэлас" понадобился Борини

Бывший нападающий "Ливерпуля", "Челси", "Суонси" и "Сандерленда" Фабио Борини заинтересовал "Кристал Пэлас".

Минувшим летом "орлы" вовсю стремились усилить линию атаки, и, несмотря на выкуп Джордана Айю после аренды, главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон остался недоволен результатами работы своего клуба на трансферном рынке.



Результативность форвардов "Пэлас" по-прежнему оставляет желать лучшего — к началу декабря подопечные Ходжсона забили меньше голов, чем находящиеся в зоне вылета Премьер-Лиги "Норвич" и "Эвертон".



И теперь, как сообщает Evening Standard, "орлы" намерены усилить линию нападения при помощи Борини. 28-летний итальянец не проходит в основной состав "россонери" в этом сезоне и к декабрю отметился только одним появлением с первых минут.



"Милан", в свою очередь, готов отдать Борини, чей контракт истекает в конце сезона, в полугодичную аренду.



В то же самое время главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон, чье соглашение также истекает в следующим летом, считает, что его активное участие в разработке трансферных планов свидетельствует о желании клуба продлить с ним сотрудничество.



"Если клуб хочет, чтобы я участвовал в обсуждении потенциальных новичков команды, то им придется решить, хотят ли они оставить меня здесь. Если они этого не хотят, то им, возможно, нужно задаться вопросом: "Почему он имеет такое влияние на формированию состава будущего "Кристал Пэлас"? — заявил Ходжсон.