Клопп восхищается глубиной состава "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил глубину состава своей команды после победы 5:2 над "Эвертоном".

На мерсисайдское дерби Клопп произвел сразу пять изменений в стартовом составе относительно предыдущего матча, придержав на лавке Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.



Те игроки, которым доверился Юрген, не подвели и смогли продлить беспроигрышную серию "красных" до рекордных 32 матчей в рамках чемпионата. Клопп рад, что каждый футболист в его обойме может приносить пользу.



"В этом матче было много замечательных футбольных моментов. Мы произвели пять перестановок — я говорил о качестве нашего состава, поэтому время от времени я должен это показывать".



"Ты наделяешь парней ответственностью, а они показывают, на что способны, и показывают, что могут хорошо играть. Это невероятно".



"Гол Дивока (Ориги), передачи Садио (Мане), все от Шака (Джердана Шакири), Адам Лаллана был вездесущ — в игре было так много очень хороших моментов. Хотя, конечно, время от времени мы оборонялись со скрипом, потому что соперник был напорист".



"До 4:1 все было хорошо, но после 4:2 игра мне уже не так нравилась. Тем не менее, нам нужно извлечь урок и стать лучше. Это мы и сделаем".



"У меня великолепные футболисты. Еще до старта сезона я говорил, что у нас в составе только выдающиеся игроки", — цитирует Клоппа Sky Sports.