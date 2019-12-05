Клопп восхищается глубиной состава "Ливерпуля"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил глубину состава своей команды после победы 5:2 над "Эвертоном".

На мерсисайдское дерби Клопп произвел сразу пять изменений в стартовом составе относительно предыдущего матча, придержав на лавке Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.

Те игроки, которым доверился Юрген, не подвели и смогли продлить беспроигрышную серию "красных" до рекордных 32 матчей в рамках чемпионата. Клопп рад, что каждый футболист в его обойме может приносить пользу.

"В этом матче было много замечательных футбольных моментов. Мы произвели пять перестановок — я говорил о качестве нашего состава, поэтому время от времени я должен это показывать".

"Ты наделяешь парней ответственностью, а они показывают, на что способны, и показывают, что могут хорошо играть. Это невероятно".

"Гол Дивока (Ориги), передачи Садио (Мане), все от Шака (Джердана Шакири), Адам Лаллана был вездесущ — в игре было так много очень хороших моментов. Хотя, конечно, время от времени мы оборонялись со скрипом, потому что соперник был напорист".

"До 4:1 все было хорошо, но после 4:2 игра мне уже не так нравилась. Тем не менее, нам нужно извлечь урок и стать лучше. Это мы и сделаем".

"У меня великолепные футболисты. Еще до старта сезона я говорил, что у нас в составе только выдающиеся игроки", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. dom1no 05.12.2019 12:54 # dom1no
    Вот и попробуй сюка не выиграть и апл и лч

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  2. frisby 05.12.2019 12:05 # frisby
    Итоговый счет5:2 !!!

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  3. tursa 05.12.2019 11:53 # tursa
    сыграли даже лучше и зрелищнее чем основа
    если бы лаврен не профукал 2 гола, то и вообще счет был бы шикарный

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  4. liverpool888 05.12.2019 11:43 # liverpool888
    Ориги любит забивать Эвертону.
    Я не ожидал, что Клопп даст шанс игрокам скамейки.
    Но его выбор полностью себя оправдал. Радует состояние всех трёх вышеупомянутых ребят. Полагаю, что это не единственный раз в ближайший насыщенный период, когда Клопп обратится к ротации состава.

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  5. sausage 05.12.2019 11:42 # sausage
    Клопп походу решил второй состав задействовать более интенсивно в начавшемся насыщенном отрезке. Всем лавочникам требуется практика, чтобы быть готовым показывать максимум возможного. Но всё же, думаю, что вчерашний состав с командой посерьёзнее или более закрытой выглядел бы менее острее. Не раз подобное наблюдали. Надеюсь, Клопп грамотно будет использовать ротацию с оглядкой на уровень соперника.

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  6. gin 05.12.2019 11:02 # gin
    Админ матч не досмотрел видимо. Телек рано выключил

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  7. metkii 05.12.2019 11:02 # metkii
    Юра, купи крутого центрального заща еще одного, ВанДейк без перерыва херачит, это неправильно

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