Куяте: "Мане взял бы "Золотой мяч", если бы не был африканцем"

Полузащитник "Кристал Пэлас" Шейху Куяте считает, что нападающий "Ливерпуля" Садио Мане непременно бы получил "Золотой мяч" в этом году, если бы не был африканцем.

Несмотря на блестящую игру в 2019 году, в течение которого он наколотил 54 гола за клуб и сборную Сенегала, Мане занял лишь четвертое место в голосовании на "Золотой мяч".



Впереди Садио оказались Лионель Месси, Виргил Ван Дейк и Криштиану Роналду, и Куяте видит в этом большую несправедливость.



"На мой взгляд, этот "Золотой мяч" должен был достаться Садио Мане, несомненно. Послушайте, будь Садио бразильцем или европейцем, вопроса о том, кому отдать награду, не стояло бы".



"Золотой мяч" однозначно достался бы ему, и я говорю это не потому, что выступаю с ним за одну сборную или знаком с ним. Это просто чувствуют люди, которые смотрят футбол".



"Просто оглянитесь на то, чего он добился с клубом и сборной, и вы увидите, что лучше его никого не было".



"Все мы знаем, что Месси очень хорош. Он, возможно, величайший игрок, но в прошлом сезоне? Да, ладно".



"Возможно, Садио стоит быть активнее в социальных сетях и начать носить дорогие вещи, чтобы повысить свои шансы на награду".



"Возможно, они ориентируются не только на футбол, потому что нельзя было сказать, что трое других провели сезон лучше, чем он".



"Это просто невероятно, как судят о некоторых людях. Это несправедливо", — сообщил Куяте Daily Mirror.