Моуриньо объяснил, почему два с половиной года жил в отеле в Манчестере

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо объяснил, почему в течение двух с половиной лет работы главным тренером "Манчестер Юнайтед" он жил в отеле.

В период работы Моуриньо с "красными дьяволами" его нередко критиковали за нежелание пустить корни в Манчестере, обзавестись собственным жильем и перевезти семью, которую он оставил в Лондоне.

Однако португальский специалист уверяет, что был счастлив проживать в апартаментах отеля Lowry Hotel. Это был не типичный гостиничный номер.

"Я не был бы счастлив, если бы жил в своем отдельном доме. Мне бы пришлось убираться, а я не хочу этого делать. Мне бы пришлось гладить, а я не умею. Мне бы пришлось готовить, а яичница и сосиски — единственное, что я могу приготовить".

"Я жил в удивительных апартаментах. Это была не комната. Жилье было только моим, всегда. Это не так, что спустя неделю мне приходилось менять номер. Нет, жилье было моим. Я оставлял там все свои вещи, включая телевизор, книги, компьютер. Это была квартира с возможностью "принесите мне латте, пожалуйста" или "я не хочу спускаться на ужин, принесите мой ужин наверх".

"Если я смотрел футбол или делал работу с одним из своих ассистентов, я мог попросить: "Принесите нам еду". У меня было все. Если бы я жил в отдельных апартаментах, было бы гораздо сложнее. Я был в порядке — более чем в порядке", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 04.12.2019 11:40 # tursa
    ну я бы тоже так пожил, а все кто критиковал, просто завидовали или боялись что свалит в любой момент (что он и сделал)

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  2. noi39 04.12.2019 11:03 # noi39
    Долбаный лентяй.

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  3. stevens 04.12.2019 10:41 # stevens
    "...или делал работу с одним из своих ассистентов..."

    Ах ах, хосэ чмавринью делает "работу" со своими ассистентами в номере отеля, типичный пенсяра этот хосэ чмавринью.

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  4. fc-oil 04.12.2019 10:16 # fc-oil
    Истину глаголет.

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  5. sausage 04.12.2019 10:11 # sausage
    Не, ну не топ ли, а? Не зря его в рекламе ЛЧ снимали. Клопп ещё топарик во все смыслах, но в другом стиле.

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  6. chelsea88 04.12.2019 10:02 # chelsea88
    Чтоб я так жил.

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