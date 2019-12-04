Моуриньо объяснил, почему два с половиной года жил в отеле в Манчестере

Жозе Моуриньо объяснил, почему в течение двух с половиной лет работы главным тренером "Манчестер Юнайтед" он жил в отеле.

В период работы Моуриньо с "красными дьяволами" его нередко критиковали за нежелание пустить корни в Манчестере, обзавестись собственным жильем и перевезти семью, которую он оставил в Лондоне.



Однако португальский специалист уверяет, что был счастлив проживать в апартаментах отеля Lowry Hotel. Это был не типичный гостиничный номер.



"Я не был бы счастлив, если бы жил в своем отдельном доме. Мне бы пришлось убираться, а я не хочу этого делать. Мне бы пришлось гладить, а я не умею. Мне бы пришлось готовить, а яичница и сосиски — единственное, что я могу приготовить".



"Я жил в удивительных апартаментах. Это была не комната. Жилье было только моим, всегда. Это не так, что спустя неделю мне приходилось менять номер. Нет, жилье было моим. Я оставлял там все свои вещи, включая телевизор, книги, компьютер. Это была квартира с возможностью "принесите мне латте, пожалуйста" или "я не хочу спускаться на ужин, принесите мой ужин наверх".



"Если я смотрел футбол или делал работу с одним из своих ассистентов, я мог попросить: "Принесите нам еду". У меня было все. Если бы я жил в отдельных апартаментах, было бы гораздо сложнее. Я был в порядке — более чем в порядке", — цитирует Моуриньо Sky Sports.