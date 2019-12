Светская хроника за среду

Манчестер Сити" вступи в борьбу за Лаутаро Мартинеса. "Тоттенхэм" хочет 40 миллионов фунтов за Кристиана Эриксена в январе. Названа стоимость возвращения Рафаэля Бенитеса в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Сити" присоединился к числу клубов, проявляющих интерес к нападающему "Интера" Лаутаро Мартинесу. (Sky Sports Italia)



"Манчестер Юнайтед" может предложить Неманью Матича в обмен на полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. (The Athletic)



Однако Матич не интересен "Юнайтед". (Manchester Evening News)



"Тоттенхэм" готов отпустить Эриксена в январе только за 40 миллионов фунтов. (Evening Standard)



"Тоттенхэм" хочет купить защитника "Норвича" Бена Годфри в январе. (Fooball Insider)



Нападающий Оливье Жиру обсудит свое будущее с руководством "Челси". (Evening Standard)



"Ливерпуль" отпустит Риана Брюстера в аренду в другой клуб, только если 19-летнему нападающему будет гарантирована игровая практика. (Football Insider)



Нападающий Келечи Ихеаначо не собирается уходить из "Лестера". (Leicester Mercury)



"Норвич", "Уотфорд" и "Кристал Пэлас" интересуются 22-летним нападающим "Энфилд Таун" Мухамаду Фаалом, который является двоюродным братом защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса. (The Sun)



Другое



Вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд уволит Оле Гуннара Сульшера, только если результаты станут катастрофическими. (Goal)



Клубам Премьер-Лиги, которые хотят переманить тренера Рафаэля Бентеса посреди сезона, придется заплатить более 20 млн. фунтов компенсации "Далянь Ифан". (Daily Mail)



Бывший тренер "Болтона" Оуэн Койл возглавил клуб из Индии. (BBC)



Наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер вернется к схеме с пятью защитниками. (The Sun)



Президент УЕФА Александер Чеферин назвал VAR "беспорядком", но признал, что пути назад нет. (Daily Mirror)



Вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд не смог уговорить Пола Митчелла стать спортивным директором "красных дьяволов". (Manchester Evening News)