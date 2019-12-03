Почеттино хочет тренировать "Юнайтед"

Оставшийся без работы в прошлом месяце Маурисио Почеттино хочет стать следующим главным тренером "Манчестер Юнайтед".

Лишь на днях Почеттино, сразу после своего увольнения уехавший в Аргентину, заявил, что не собирается долго отдыхать и уже готов выслушать предложения европейских клубов.



По информации Manchester Evening News, Почеттино "заинтригован возможностью" поработать с "красными дьяволами", которые интересовались им еще год назад, увольняя Жозе Моуриньо.



Выиграв 14 из 19 своих матчей в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "Юнайтед", Оле Гуннар Сульшер не оставил клубу иного выбора, кроме как заключить с ним постоянный контракт, однако сейчас норвежец переживает непростые времена, и это дает повод руководству "дьяволов" вернуться к идее с приглашение Почеттино.



Также сообщается, что Почеттино открыт и к работе с "Арсеналом", несмотря на пять с половиной лет во враждебном "канонирам" "Тоттенхэме".