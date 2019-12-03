Почеттино хочет тренировать "Юнайтед"

Маурисио Почеттино и Оле Гуннар Сульшер Оставшийся без работы в прошлом месяце Маурисио Почеттино хочет стать следующим главным тренером "Манчестер Юнайтед".

Лишь на днях Почеттино, сразу после своего увольнения уехавший в Аргентину, заявил, что не собирается долго отдыхать и уже готов выслушать предложения европейских клубов.

По информации Manchester Evening News, Почеттино "заинтригован возможностью" поработать с "красными дьяволами", которые интересовались им еще год назад, увольняя Жозе Моуриньо.

Выиграв 14 из 19 своих матчей в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "Юнайтед", Оле Гуннар Сульшер не оставил клубу иного выбора, кроме как заключить с ним постоянный контракт, однако сейчас норвежец переживает непростые времена, и это дает повод руководству "дьяволов" вернуться к идее с приглашение Почеттино.

Также сообщается, что Почеттино открыт и к работе с "Арсеналом", несмотря на пять с половиной лет во враждебном "канонирам" "Тоттенхэме".


Метки Манчестер Юнайтед, Почеттино, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. mastovchan 03.12.2019 22:48 # mastovchan
    Оле немного слабоват как тренер, но превосходно создает атмосферу и строит долгосрочный план.
    Самый крутой вариант (исключительно на мой взгляд):
    Оле -спортивный директор
    Услышь меня о "святой" Вудворд

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  2. reams 03.12.2019 22:46 # reams
    только б не в Арсенал это нубье, один плюс у него нарисовался бы-нагибать петушню по кд, но с этим канониры итак справляются

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  3. liverfun 03.12.2019 22:29 # liverfun
    даже аснл готов тренировать, видимо сильно хочет указать леви на его ошибки, лучше б до лета отдохнул, перезарядился, предложений будет больше чем сейчас, а то ничего хорошего от таких мотивов не выйдет.
    5,5 лет тренировать одну команду, быть уволенным и через пару недель уже быть готовым возглавить кого угодно, не слишком разумный и взвешенный выбор

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  4. blunt 03.12.2019 22:13 # blunt
    Ну нафиг, дайте доработать контрак Суше, эти увольнения не завершают затеяные перестройки, что с Моесом, ВанГ и Моурини..(

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  5. dallaslp 03.12.2019 22:12 # dallaslp
    А вот такие слухи создают дополнительное давление и еще сильнее сказываются на игре команды

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  6. empry 03.12.2019 22:10 # empry
    У Пакета в отличие норвежца есть хоть какой-то успешный опыт работы с посредственными игроками. Его "Соттон" пятилетней давности при своих скромных возможностях демонстрировал системность в трансферной политике и, что важнее всего, в векторе развития клуба. Единственное не очень ясно, насколько определяющей была роль тренера в этом процессе, но успех со "Шпорами" позволяет надеяться на лучшее. Я за его назначение, поскольку мне не нравятся те решения, которые принимает Сульшер в кризисные моменты. Его МЮ чрезмерно зависит от собственного настроения и готовности отдельных исполнителей, что не красит его как тактика и мотиватора. У Марусио на этом поприще однозначно больше шансов добиться успеха. Плюсуем еще сюда опыт работы в "Тоттенхэме" и доскональное знание реалий АПЛ (чего опять-таки не достает норвежцу).

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