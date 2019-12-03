Почеттино хочет тренировать "Юнайтед"
Оставшийся без работы в прошлом месяце Маурисио Почеттино хочет стать следующим главным тренером "Манчестер Юнайтед".
Лишь на днях Почеттино, сразу после своего увольнения уехавший в Аргентину, заявил, что не собирается долго отдыхать и уже готов выслушать предложения европейских клубов.
По информации Manchester Evening News, Почеттино "заинтригован возможностью" поработать с "красными дьяволами", которые интересовались им еще год назад, увольняя Жозе Моуриньо.
Выиграв 14 из 19 своих матчей в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "Юнайтед", Оле Гуннар Сульшер не оставил клубу иного выбора, кроме как заключить с ним постоянный контракт, однако сейчас норвежец переживает непростые времена, и это дает повод руководству "дьяволов" вернуться к идее с приглашение Почеттино.
Также сообщается, что Почеттино открыт и к работе с "Арсеналом", несмотря на пять с половиной лет во враждебном "канонирам" "Тоттенхэме".
03.12.2019 22:00
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Последние комментарии:
Оле немного слабоват как тренер, но превосходно создает атмосферу и строит долгосрочный план.
Самый крутой вариант (исключительно на мой взгляд):
Оле -спортивный директор
Услышь меня о "святой" Вудворд
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только б не в Арсенал это нубье, один плюс у него нарисовался бы-нагибать петушню по кд, но с этим канониры итак справляются
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даже аснл готов тренировать, видимо сильно хочет указать леви на его ошибки, лучше б до лета отдохнул, перезарядился, предложений будет больше чем сейчас, а то ничего хорошего от таких мотивов не выйдет.
5,5 лет тренировать одну команду, быть уволенным и через пару недель уже быть готовым возглавить кого угодно, не слишком разумный и взвешенный выбор
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Ну нафиг, дайте доработать контрак Суше, эти увольнения не завершают затеяные перестройки, что с Моесом, ВанГ и Моурини..(
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А вот такие слухи создают дополнительное давление и еще сильнее сказываются на игре команды
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У Пакета в отличие норвежца есть хоть какой-то успешный опыт работы с посредственными игроками. Его "Соттон" пятилетней давности при своих скромных возможностях демонстрировал системность в трансферной политике и, что важнее всего, в векторе развития клуба. Единственное не очень ясно, насколько определяющей была роль тренера в этом процессе, но успех со "Шпорами" позволяет надеяться на лучшее. Я за его назначение, поскольку мне не нравятся те решения, которые принимает Сульшер в кризисные моменты. Его МЮ чрезмерно зависит от собственного настроения и готовности отдельных исполнителей, что не красит его как тактика и мотиватора. У Марусио на этом поприще однозначно больше шансов добиться успеха. Плюсуем еще сюда опыт работы в "Тоттенхэме" и доскональное знание реалий АПЛ (чего опять-таки не достает норвежцу).
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