Скоулз больше не собирается тренировать

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что шансы на возобновление его тренерской карьеры после недолгого пребывания в "Олдхэме" в прошлом сезоне крайне низки.

Скоулз тренировал клуб Лиги Два немногим более месяца, однако успехов не добился, выиграв лишь один матч из семи. Пол по собственной инициативе покинул "Олдхэм" и браться за новую работу не планирует.



"Пожалуй, это маловероятно. Однако я получил от этого удовольствие, и этот опыт пришелся мне по душе, хотя он и продлился недолго".



"Мне нравилось работать с игроками, они были классным коллективом. Просто у нас не сложилось".



"Я не столкнулся с чем-либо неприятным. Я хорошо ладил с футболистами, я получал удовольствие от тренировок каждый день. Но результаты не были впечатляющими, мы выиграли лишь один матч из семи, и это было грустно".



"Сделал бы я что-нибудь по-другому, если бы вернулся в прошлое? Не думаю. В клубе было много проблем, которые требовали решений. Я получил ценный опыт", — поведал Скоулз Sky Sports.