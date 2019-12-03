Скоулз больше не собирается тренировать

Пол Скоулз Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что шансы на возобновление его тренерской карьеры после недолгого пребывания в "Олдхэме" в прошлом сезоне крайне низки.

Скоулз тренировал клуб Лиги Два немногим более месяца, однако успехов не добился, выиграв лишь один матч из семи. Пол по собственной инициативе покинул "Олдхэм" и браться за новую работу не планирует.

"Пожалуй, это маловероятно. Однако я получил от этого удовольствие, и этот опыт пришелся мне по душе, хотя он и продлился недолго".

"Мне нравилось работать с игроками, они были классным коллективом. Просто у нас не сложилось".

"Я не столкнулся с чем-либо неприятным. Я хорошо ладил с футболистами, я получал удовольствие от тренировок каждый день. Но результаты не были впечатляющими, мы выиграли лишь один матч из семи, и это было грустно".

"Сделал бы я что-нибудь по-другому, если бы вернулся в прошлое? Не думаю. В клубе было много проблем, которые требовали решений. Я получил ценный опыт", — поведал Скоулз Sky Sports.


Метки Скоулз, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 61

Поиск: