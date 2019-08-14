Гари Невилл больше не будет тренировать

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что не собирается возвращаться к тренерской работе.

Поработав несколько лет в тренерском штабе сборной Англии, затем Невилл решил попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.



Таким образом, в 2015 году Невилл оказался в "Валенсии", где продержался только четыре месяца. Этого опыта Гари хватило с лихвой, чтобы напрочь отбить интерес к тренерскому делу.



В данный момент 44-летний англичанин работает телевизионным экспертом, является совладельцем "Солфорда" и занимается бизнесом. Снова тренировать Невилл не собирается.



"Я уже окунулся в тренерскую профессию, когда отправился в "Валенсию", и это был, наверное, один из лучших уроков в моей жизни. Это был хороший подзатыльник, который порой тебе нужен".



"Сейчас я больше заинтересован в руководящей работе или бизнесе. Я люблю футбол и люблю смотреть матчи, но я просто не хочу снова находиться у бровки. Этот этап моей жизни позади, и я хочу двигаться дальше", — сообщил Невилл BBC Radio 4.



Добавим, что брат Гари Фил возглавляет женскую сборную Англии, а сестра Трейси недавно покинула рост главного тренера сборной Англии по нетболу.