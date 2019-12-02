Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии В понедельник вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги — раунда, с которого в борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги.

Пожалуй, самым интересным по своей вывеске матчем этой стадии турнира станет мерсисайдское дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном" на "Энфилде".

"Манчестер Сити", действующий обладатель трофея, примет на своем поле аутсайдера Лиги Два "Порт Вейл", "Манчестер Юнайтед" отправится к "Вулверхэмптону", "Челси" и "Арсенал" сыграют против представителей Чемпионшипа — "Ноттингем Форест" и "Лидса", соответственно. "Тоттенхэм" навестит "Мидлсбро".

Добавим, что матчи 3-го раунда Кубка Англии будут сыграны после Нового года, в уикенд 3-6 января.

Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии

Лестер — Уиган
КПР — Суонси
Фулхэм — Астон Вилла
Челси — Ноттингем Форест
ВулверхэмптонМанчестер Юнайтед
Чарльтон — Вест Бромвич
Рочдейл / Бостон — Ньюкасл
Кардифф — Форест Грин / Карлайл
Оксфорд — Эксетер / Хартлпул
Шеффилд Юнайтед — Файлд
Саутгемптон — Хаддерсфилд
ЛиверпульЭвертон
Бристоль Сити — Шрюсбери
Борнмут — Лутон
Брайтон — Шеффилд Уэнсдей
Бристоль Роверс / Плимут — Ковентри / Ипсвич
Истли / Крю — Барнсли
Манчестер Сити — Порт Вейл
Мидлсбро — Тоттенхэм
Рединг — Блэкпул
Уотфорд — Транмир
Престон — Норвич
Миллуолл — Ньюпорт
Кристал Пэлас — Дерби
Солихалл Мурс / Ротерхэм — Халл
Брентфорд — Стоук
Флитвуд — Портсмут
Арсенал — Лидс
Джилингем — Вест Хэм
Бертон — Нортхэмптон
Бернли — Питерборо
Бирмингем — Блэкберн


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2019 22:40

Количество просмотров Просмотров: 1506

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Последние комментарии:




  1. tyhonovecky 02.12.2019 23:30 # tyhonovecky
    Норм у портовых хуесосов горит очко на КОРОЛЕЙ)

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  2. electric 02.12.2019 23:14 # electric
    Ахахаха. Мешок в своём стиле.

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  3. ugunner4 02.12.2019 23:05 # ugunner4
    Рединг - Блэкпул
    Бирмингем - Блэкберн

    вот это я понимаю вывески

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  4. lovrentiy 02.12.2019 22:59 # lovrentiy
    Больше всех повезло Ноттингем Форест.

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  5. tigerpool 02.12.2019 22:57 # tigerpool
    Специально так сделали, чтоб не смогли слить этот турнир в первом же круге. Дома эвертону сливать это не по нашему

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  6. wolfsmensch 02.12.2019 22:57 # wolfsmensch
    почти все клубы вышки играют дома, так не интересно. у шарлатана опять какое-то говно в соперниках, за6али 6ля

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  7. van-der-slav 02.12.2019 22:56 # van-der-slav
    Лингард может уже пойти нахуй со своим треблом, волки загрызут

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  8. hammersmith 02.12.2019 22:53 # hammersmith
    Ливерпуль — Эвертон


    Источник: http://fapl.ru/posts/75086/

    ХЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

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  9. ry-l 02.12.2019 22:48 # ry-l
    Клопп уже в первом же матче слить сможет. А у МЮ выбора не будет

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  10. slash-lfc 02.12.2019 22:43 # slash-lfc
    Который год у Срити соперники из низших лиг. Ебаный пздц.

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  11. red-devil-4ever 02.12.2019 22:40 # red-devil-4ever
    вот бы калалей так в ЛЧ тянули))

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