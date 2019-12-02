В понедельник вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги — раунда, с которого в борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги.

Пожалуй, самым интересным по своей вывеске матчем этой стадии турнира станет мерсисайдское дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном" на "Энфилде".



"Манчестер Сити", действующий обладатель трофея, примет на своем поле аутсайдера Лиги Два "Порт Вейл", "Манчестер Юнайтед" отправится к "Вулверхэмптону", "Челси" и "Арсенал" сыграют против представителей Чемпионшипа — "Ноттингем Форест" и "Лидса", соответственно. "Тоттенхэм" навестит "Мидлсбро".



Добавим, что матчи 3-го раунда Кубка Англии будут сыграны после Нового года, в уикенд 3-6 января.



Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии



Лестер — Уиган

КПР — Суонси

Фулхэм — Астон Вилла

Челси — Ноттингем Форест

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед

Чарльтон — Вест Бромвич

Рочдейл / Бостон — Ньюкасл

Кардифф — Форест Грин / Карлайл

Оксфорд — Эксетер / Хартлпул

Шеффилд Юнайтед — Файлд

Саутгемптон — Хаддерсфилд

Ливерпуль — Эвертон

Бристоль Сити — Шрюсбери

Борнмут — Лутон

Брайтон — Шеффилд Уэнсдей

Бристоль Роверс / Плимут — Ковентри / Ипсвич

Истли / Крю — Барнсли

Манчестер Сити — Порт Вейл

Мидлсбро — Тоттенхэм

Рединг — Блэкпул

Уотфорд — Транмир

Престон — Норвич

Миллуолл — Ньюпорт

Кристал Пэлас — Дерби

Солихалл Мурс / Ротерхэм — Халл

Брентфорд — Стоук

Флитвуд — Портсмут

Арсенал — Лидс

Джилингем — Вест Хэм

Бертон — Нортхэмптон

Бернли — Питерборо

Бирмингем — Блэкберн