Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии
В понедельник вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги — раунда, с которого в борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги.
Пожалуй, самым интересным по своей вывеске матчем этой стадии турнира станет мерсисайдское дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном" на "Энфилде".
"Манчестер Сити", действующий обладатель трофея, примет на своем поле аутсайдера Лиги Два "Порт Вейл", "Манчестер Юнайтед" отправится к "Вулверхэмптону", "Челси" и "Арсенал" сыграют против представителей Чемпионшипа — "Ноттингем Форест" и "Лидса", соответственно. "Тоттенхэм" навестит "Мидлсбро".
Добавим, что матчи 3-го раунда Кубка Англии будут сыграны после Нового года, в уикенд 3-6 января.
Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии
Лестер — Уиган
КПР — Суонси
Фулхэм — Астон Вилла
Челси — Ноттингем Форест
Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
Чарльтон — Вест Бромвич
Рочдейл / Бостон — Ньюкасл
Кардифф — Форест Грин / Карлайл
Оксфорд — Эксетер / Хартлпул
Шеффилд Юнайтед — Файлд
Саутгемптон — Хаддерсфилд
Ливерпуль — Эвертон
Бристоль Сити — Шрюсбери
Борнмут — Лутон
Брайтон — Шеффилд Уэнсдей
Бристоль Роверс / Плимут — Ковентри / Ипсвич
Истли / Крю — Барнсли
Манчестер Сити — Порт Вейл
Мидлсбро — Тоттенхэм
Рединг — Блэкпул
Уотфорд — Транмир
Престон — Норвич
Миллуолл — Ньюпорт
Кристал Пэлас — Дерби
Солихалл Мурс / Ротерхэм — Халл
Брентфорд — Стоук
Флитвуд — Портсмут
Арсенал — Лидс
Джилингем — Вест Хэм
Бертон — Нортхэмптон
Бернли — Питерборо
Бирмингем — Блэкберн
02.12.2019 22:40
Просмотров: 1506
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Последние комментарии:
Норм у портовых хуесосов горит очко на КОРОЛЕЙ)
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Ахахаха. Мешок в своём стиле.
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Рединг - Блэкпул
Бирмингем - Блэкберн
вот это я понимаю вывески
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Больше всех повезло Ноттингем Форест.
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Специально так сделали, чтоб не смогли слить этот турнир в первом же круге. Дома эвертону сливать это не по нашему
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почти все клубы вышки играют дома, так не интересно. у шарлатана опять какое-то говно в соперниках, за6али 6ля
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Лингард может уже пойти нахуй со своим треблом, волки загрызут
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Ливерпуль — Эвертон
Источник: http://fapl.ru/posts/75086/
ХЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
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Клопп уже в первом же матче слить сможет. А у МЮ выбора не будет
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Который год у Срити соперники из низших лиг. Ебаный пздц.
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вот бы калалей так в ЛЧ тянули))
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