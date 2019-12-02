Роджерс счастлив остаться в "Лестере"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс дал понять, что не бросит свой клуб ради работы в "Арсенале".

После победы 2:1 над "Лестером" в воскресенье Роджерс сделал намекнул, что "Арсенал" действительно может выкупить его за 15 миллионов фунтов.



Эти слова были восприняты болельщиками "лис" с тревогой, однако уже в понедельник, выступая перед прессой, Брендан успокоил страсти.



"Я счастлив здесь и не засматриваюсь на другие клубы. Означает ли это, что я не заинтересован в работе с "Арсеналом"? Да, очевидно. Наверное, меня продолжат спрашивать, пока они не назначат кого-нибудь, но все очень просто: я счастлив здесь".



"Девять месяцев назад я принял решение отправиться сюда, потому что у меня была очень четкая причина для этого: я хотел помочь этому клубу продвинуться вперед относительно того, где мы были на момент моего перехода. Я предвкушаю эту задачу и чувствую, что у нашего коллектива огромный потенциал. Почему я должен это бросить?"



"Хорошо, после почти трех лет в "Селтике" люди могут посмотреть на меня и подумать: "Поскольку это клуб масштаба "Арсенала", огромная организация, то..." Но мне лишь важно быть счастливым, и я не могу быть счастливее, находясь здесь. Мой контракт действителен до 2022 года, и клуб не говорил, что хочет освободить меня от него", — цитирует Роджерса The Guardian.