"Уотфорд" уволил Флореса
"Уотфорд" официально объявил об увольнении своего главного тренера Кике Санчеса Флореса.
Второе пришествие Флореса на "Викаридж Роуд" продлилось только 85 дней. Сменив Хави Грасию в сентябре, Кике Санчес выиграл лишь один из 10 своих матчей в Премьер-Лиге.
Накануне вечером "шершни" потерпели свое восьмое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги — 2:1 от "Саутгемптона" — и терпению руководства клуба пришел конец.
Ожидается, что в самое ближайшее время на место Флореса, также тренировавшего "Уотфорд" с июня 2015 по май 2016, заступит Крис Хьютон.
01.12.2019 16:10
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Последние комментарии:
Уотфорд походу уже обречен и с этим они скорее всего уже смерились. Крис Хьютон вариант и для чемпионшипа
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Опа, а вот и коуч для гейклуба подъехал. Всяко лучше ёнберга.
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такую помойку не спасти уже. в особенности учитывая форму и возможности потенциальных конкурентов
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