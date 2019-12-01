"Уотфорд" уволил Флореса

"Уотфорд" официально объявил об увольнении своего главного тренера Кике Санчеса Флореса.

Второе пришествие Флореса на "Викаридж Роуд" продлилось только 85 дней. Сменив Хави Грасию в сентябре, Кике Санчес выиграл лишь один из 10 своих матчей в Премьер-Лиге.



Накануне вечером "шершни" потерпели свое восьмое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги — 2:1 от "Саутгемптона" — и терпению руководства клуба пришел конец.



Ожидается, что в самое ближайшее время на место Флореса, также тренировавшего "Уотфорд" с июня 2015 по май 2016, заступит Крис Хьютон.