"Уотфорд" уволил Флореса

Кике Санчес Флорес "Уотфорд" официально объявил об увольнении своего главного тренера Кике Санчеса Флореса.

Второе пришествие Флореса на "Викаридж Роуд" продлилось только 85 дней. Сменив Хави Грасию в сентябре, Кике Санчес выиграл лишь один из 10 своих матчей в Премьер-Лиге.

Накануне вечером "шершни" потерпели свое восьмое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги — 2:1 от "Саутгемптона" — и терпению руководства клуба пришел конец.

Ожидается, что в самое ближайшее время на место Флореса, также тренировавшего "Уотфорд" с июня 2015 по май 2016, заступит Крис Хьютон.


Метки тренеры, Уотфорд, Флорес

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2019 16:10

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 01.12.2019 16:26 # tigerpool
    Уотфорд походу уже обречен и с этим они скорее всего уже смерились. Крис Хьютон вариант и для чемпионшипа

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  2. chelsea88 01.12.2019 16:19 # chelsea88
    Опа, а вот и коуч для гейклуба подъехал. Всяко лучше ёнберга.

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  3. wolfsmensch 01.12.2019 16:13 # wolfsmensch
    такую помойку не спасти уже. в особенности учитывая форму и возможности потенциальных конкурентов

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