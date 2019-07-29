Стив Никол предсказывает увольнение Сульшера посреди сезона

Эксперт ESPN Стив Никол считает, что неудачная трансферная кампания может стать поводом для "Манчестер Юнайтед" уволить своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Этим летом "красные дьяволы" пока совершили лишь два приобретения, подписав Аарона Ван-Биссаку и Даниэля Джеймса. С другими покупками у "Юнайтед" не складывается, вдобавок над Сульшером нависла угроза лишиться Поля Погба и Ромелу Лукаку.



По мнению Никола, "Юнайтед" получил недостаточное усиление, поэтому Сульшер рискует не оправдать ожидания болельщиков своего клуба и лишиться работы уже посреди сезона.



"Я бы сказал, что есть три тренера, которые рискуют первыми лишиться работы в новом сезоне".



Очевидный кандидат — это Крис Уайлдер из "Шеффилд Юнайтед". Когда новички Премьер-Лиги осознают, что они в большой беде, первым делом они меняют тренера".



"Также в беде в рискует оказаться Марку Силва из "Эвертона". Если он начнет новый сезон, как и прошлый, он может не продержаться долго".



"Но я бы назвал фаворитом Оле Гуннара Сульшера, потому что его клуб толком ничего не добился на трансферном рынке. Прямо сейчас у него нет материала, с которым можно работать, но ожидания в отношении него по-прежнему высоки".



"Если с приближением Рождества "Манчестер Юнайтед" будет далеко от топ-4 — а я не ожидаю, что они будут в топ-4 — тогда Оле Гуннар Сульшер может оказаться в беде", — сообщил Никол.