Джеррард: "Ван Дейк заслуживает "Золотой мяч"
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что защитник "красных" Виргил Ван Дейк должен получить "Золотой мяч" в это году.
За последний год Ван Дейк помог "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов и превратиться в реального претендента на титул Премьер-Лиги.
По мнению Джеррарда, Виргил был "безошибочен" в этом году и заслуживает награду больше, чем суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси.
"Должен ли Ван Дейк получить "Золотой мяч"? Да, на 100 процентов".
"Я являюсь фанатом Месси номер один. Я люблю этого игрока. Он неприлично много забивает и ассистирует. Я определенно числюсь в его группе поддержки".
"Но когда мы говорим об игроке, который был стабилен на протяжении года, который выиграл Лигу Чемпионов и который был безошибочен в каждой игре, то всем этим он заслуживает получить "Золотой мяч", — цитирует Джеррарда Goal.
30.11.2019 16:00
Просмотров: 369
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Теперь пройдемся по так называемому голландцу, а ,вернее было бы сказать ,нигеру с голландским паспортом:
Вот каким хуем он заслуживает ЗМ ? ЛЧ выиграл? Ну ,так у зашквареных есть более заслужевающие ЗМ игроки.Тот же Далглиш,Хант или,чёрт побери,Фаулер. Ну так они результат делали, а нигра эта что делает?
(ответить)
Что эта личная сучка великого,чёрного властелина Демба Ба ,себе позволяет? Неудачник ,в последнее время, разболтался. Всю жизнь был в тени Лампарда,всю жизнь мечтал о трофее АПЛ, а теперь распизделся радужный гомик.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий