Джеррард: "Ван Дейк заслуживает "Золотой мяч"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что защитник "красных" Виргил Ван Дейк должен получить "Золотой мяч" в это году.

За последний год Ван Дейк помог "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов и превратиться в реального претендента на титул Премьер-Лиги.



По мнению Джеррарда, Виргил был "безошибочен" в этом году и заслуживает награду больше, чем суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси.



"Должен ли Ван Дейк получить "Золотой мяч"? Да, на 100 процентов".



"Я являюсь фанатом Месси номер один. Я люблю этого игрока. Он неприлично много забивает и ассистирует. Я определенно числюсь в его группе поддержки".



"Но когда мы говорим об игроке, который был стабилен на протяжении года, который выиграл Лигу Чемпионов и который был безошибочен в каждой игре, то всем этим он заслуживает получить "Золотой мяч", — цитирует Джеррарда Goal.