Мане: "Я не симулянт"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заверил, что он не является симулянтом.

Ранее в этом сезоне Мане неоднократно вызывал подозрения тем, что слишком легко оказывался на газоне в чужой штрафной.



Очередной подобный инцидент случился в матче Лиги Чемпионов против "Наполи" в минувшую среду (1:1), однако 27-летний сенегалец уверяет, что он не пытался обмануть рефери.



"Да, я думаю, там был пенальти. Я ведь не нырял, как обычно, не так ли?"



"Как я всегда говорил, я не тот игрок, который жульничает. Порой мне может повезти, и я получу пенальти, но в этот раз рефери его не дал, хотя это был не нырок", — сообщил Мане Liverpool Echo.