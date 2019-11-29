Мане: "Я не симулянт"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заверил, что он не является симулянтом.
Ранее в этом сезоне Мане неоднократно вызывал подозрения тем, что слишком легко оказывался на газоне в чужой штрафной.
Очередной подобный инцидент случился в матче Лиги Чемпионов против "Наполи" в минувшую среду (1:1), однако 27-летний сенегалец уверяет, что он не пытался обмануть рефери.
"Да, я думаю, там был пенальти. Я ведь не нырял, как обычно, не так ли?"
"Как я всегда говорил, я не тот игрок, который жульничает. Порой мне может повезти, и я получу пенальти, но в этот раз рефери его не дал, хотя это был не нырок", — сообщил Мане Liverpool Echo.
29.11.2019 15:00
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Последние комментарии:
Конечно нет. В отличии от сперминга
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за плечо игрок наполи схватил и толкал вбок, но можно было устоять
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Ливерпуль главные производители ныряльщиков, Суарез, Стерлинг, Мане...
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В каждой топовой тиме, есть подобный персонаж-аквалангист.
Ксажелению это уже часть футбола, который становится "женским" видом спорта.
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Ну там тонкая грань, ака стерлинг\суарез, т.е. от воздуха он не падает, офк.
Если он упал значит было касание, другое дело насколько такие касания можно трактовать как пенки, поэтому там в большинстве случаев на усмотрение арбитра.
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Колбасник черножопый
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Один из самых явных симулянтов в современном футболе. Есть шанс что "переныряет" Роналду, и Неймара. Но с другой стороны,во многом из-за его таланта ныряльщика, гей-клуб Ливерпуль и идет сейчас на первом месте в АПЛ. Уберите отсюда регулярную "ротацию" Клоппа , работа с VAR и судьями(левые пенки и т.д.)как вдруг окажется,что помойка болталась бы в середине таблицы.
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согласне с Маней.
Он не симулянт, он тупой портовый обрыган, который симулирует. А это большая разница
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Мишайло подогревает, ахахааха
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Я ведь не нырял, как обычно, не так ли?
Источник: http://fapl.ru/posts/75006/#reply
ирония чтоль? надежда на не точный перевод всеж.
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