Мане: "Я не симулянт"

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заверил, что он не является симулянтом.

Ранее в этом сезоне Мане неоднократно вызывал подозрения тем, что слишком легко оказывался на газоне в чужой штрафной.

Очередной подобный инцидент случился в матче Лиги Чемпионов против "Наполи" в минувшую среду (1:1), однако 27-летний сенегалец уверяет, что он не пытался обмануть рефери.

"Да, я думаю, там был пенальти. Я ведь не нырял, как обычно, не так ли?"

"Как я всегда говорил, я не тот игрок, который жульничает. Порой мне может повезти, и я получу пенальти, но в этот раз рефери его не дал, хотя это был не нырок", — сообщил Мане Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. mane 29.11.2019 16:29 # mane
    Конечно нет. В отличии от сперминга

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  2. liverfun 29.11.2019 16:15 # liverfun
    за плечо игрок наполи схватил и толкал вбок, но можно было устоять

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  3. bes-ter 29.11.2019 16:14 # bes-ter
    Ливерпуль главные производители ныряльщиков, Суарез, Стерлинг, Мане...

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  4. elprimer 29.11.2019 16:08 # elprimer
    В каждой топовой тиме, есть подобный персонаж-аквалангист.
    Ксажелению это уже часть футбола, который становится "женским" видом спорта.

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  5. gerrard08 29.11.2019 16:02 # gerrard08
    Ну там тонкая грань, ака стерлинг\суарез, т.е. от воздуха он не падает, офк.
    Если он упал значит было касание, другое дело насколько такие касания можно трактовать как пенки, поэтому там в большинстве случаев на усмотрение арбитра.

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  6. ask 29.11.2019 15:54 # ask
    Колбасник черножопый

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  7. kcuf 29.11.2019 15:43 # kcuf
    Один из самых явных симулянтов в современном футболе. Есть шанс что "переныряет" Роналду, и Неймара. Но с другой стороны,во многом из-за его таланта ныряльщика, гей-клуб Ливерпуль и идет сейчас на первом месте в АПЛ. Уберите отсюда регулярную "ротацию" Клоппа , работа с VAR и судьями(левые пенки и т.д.)как вдруг окажется,что помойка болталась бы в середине таблицы.

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  8. jokerz 29.11.2019 15:42 # jokerz
    согласне с Маней.
    Он не симулянт, он тупой портовый обрыган, который симулирует. А это большая разница

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  9. slash-lfc 29.11.2019 15:06 # slash-lfc
    Мишайло подогревает, ахахааха

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  10. alexomck 29.11.2019 15:04 # alexomck
    Я ведь не нырял, как обычно, не так ли?

    Источник: http://fapl.ru/posts/75006/#reply

    ирония чтоль? надежда на не точный перевод всеж.

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