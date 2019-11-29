"Энфилд" будет вмещать более 61 тысячи зрителей

"Ливерпуль" опубликовал детали своего проекта по увеличению вместимости "Энфилда" за пределы 61 тысячи зрителей.

Напомним, лишь три года назад мерсисайдский клуб завершил реконструкцию Главной трибуны стоимостью 115 миллионов фунтов, благодаря чему общая вместимость стадиона выросла до примерно 54 тыс. зрителей.



Теперь "красные" собираются добавить еще 7 тыс. мест "Энфилду" за 60 млн. фунтов, подвергнув перестройке трибуну "Энфилд Роуд" — ту, что находится напротив легендарного "Копа".



Отметим, что именно на этой трибуне, находящейся за воротами, располагаются гостевые болельщики.



В данный момент проект все еще находится в стадии публичных слушаний, вторая стадия которых запланирована на начало 2020 года. Затем "Ливерпуль" сможет обратиться за разрешением на строительство. Во время реконструкции "Энфилд Роуд" будет частично закрыта.







