"Юнайтед" и "Сити" потратили 50 млн. фунтов на зарплаты травмированным за сезон

Алексис Санчес В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" на двоих потратили 50 миллионов фунтов на зарплаты своим игрокам, пока те были травмированы.

Как подсчитало издание Daily Mail, в сезоне 2018/19 нападающий Алексис Санчес, зарабатывающий 500 тыс. фунтов в неделю, провел в лазарете "красных дьяволов" 124 дня. Также подолгу лечились Антони Мартиаль, Маркос Рохо и Андер Эррера.

Суммарно игроки "Юнайтед" получили 61 травму в прошлом сезоне, тогда как футболисты "Сити" — только 35. При этом пять из них перенес полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне, который за время своего отсутствия разбогател на 8.4 млн. фунтов (при зарплате в 350 тыс. фунтов в неделю).

Меньше всего затрат понес "Вулверхэмптон". На зарплаты травмированным игрокам у "волков" ушло только 889 тыс. фунтов.

Выплаченные зарплаты травмированным игрокам в сезоне 2018/19

1. "Манчестер Юнайтед": 25.7 млн. фунтов (итоговое место в Премьер-Лиге – 6)

2. "Манчестер Сити": 24.95 млн. фунтов (1)

3. "Арсенал": 19.85 млн. фунтов (5)

4. "Вест Хэм": 14.64 млн. фунтов (10)

5. "Тоттенхэм": 13.65 млн. фунтов (4)

6. "Ливерпуль": 12.06 млн. фунтов (2)

7. "Кристал Пэлас": 8.01 млн. фунтов (12)

8. "Саутгемптон": 7.63 млн. фунтов (16)

9. "Эвертон": 6.72 млн. фунтов (8)

10. "Челси": 6.57 млн. фунтов (3)

11. "Ньюкасл": 6.22 млн. фунтов (13)

12. "Борнмут": 6.11 млн. фунтов (14)

13. "Уотфорд": 5.05 млн. фунтов (11)

14. "Брайтон": 4.47 млн. фунтов (17)

15. "Бернли": 4.27 млн. фунтов (15)

16. "Хаддерсфилд": 4.17 млн. фунтов (20)

17. "Лестер": 3.9 млн. фунтов (9)

18. "Фулхэм": 3.68 млн. фунтов (19)

19. "Кардифф: 3.36 млн. фунтов (18)

20. "Вулверхэмптон": 889 тыс. фунтов (7)


Метки Премьер-Лига, травмы, финансы

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2019 12:00

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  1. j-silver 29.11.2019 12:52 # j-silver
    могут себе позволить

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  2. mane 29.11.2019 12:32 # mane
    Калали!!!

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  3. chelsea88 29.11.2019 12:20 # chelsea88
    3. "Арсенал": 19.85 млн. фунтов (5)
    Источник: http://fapl.ru/posts/75002/

    ВУАХАХАХАХ))))))

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  4. liverpool1892est 29.11.2019 12:03 # liverpool1892est
    Шинник 200 фунтов

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