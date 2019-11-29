"Юнайтед" и "Сити" потратили 50 млн. фунтов на зарплаты травмированным за сезон

В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" на двоих потратили 50 миллионов фунтов на зарплаты своим игрокам, пока те были травмированы.

Как подсчитало издание Daily Mail, в сезоне 2018/19 нападающий Алексис Санчес, зарабатывающий 500 тыс. фунтов в неделю, провел в лазарете "красных дьяволов" 124 дня. Также подолгу лечились Антони Мартиаль, Маркос Рохо и Андер Эррера.



Суммарно игроки "Юнайтед" получили 61 травму в прошлом сезоне, тогда как футболисты "Сити" — только 35. При этом пять из них перенес полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне, который за время своего отсутствия разбогател на 8.4 млн. фунтов (при зарплате в 350 тыс. фунтов в неделю).



Меньше всего затрат понес "Вулверхэмптон". На зарплаты травмированным игрокам у "волков" ушло только 889 тыс. фунтов.



Выплаченные зарплаты травмированным игрокам в сезоне 2018/19



1. "Манчестер Юнайтед": 25.7 млн. фунтов (итоговое место в Премьер-Лиге – 6)



2. "Манчестер Сити": 24.95 млн. фунтов (1)



3. "Арсенал": 19.85 млн. фунтов (5)



4. "Вест Хэм": 14.64 млн. фунтов (10)



5. "Тоттенхэм": 13.65 млн. фунтов (4)



6. "Ливерпуль": 12.06 млн. фунтов (2)



7. "Кристал Пэлас": 8.01 млн. фунтов (12)



8. "Саутгемптон": 7.63 млн. фунтов (16)



9. "Эвертон": 6.72 млн. фунтов (8)



10. "Челси": 6.57 млн. фунтов (3)



11. "Ньюкасл": 6.22 млн. фунтов (13)



12. "Борнмут": 6.11 млн. фунтов (14)



13. "Уотфорд": 5.05 млн. фунтов (11)



14. "Брайтон": 4.47 млн. фунтов (17)



15. "Бернли": 4.27 млн. фунтов (15)



16. "Хаддерсфилд": 4.17 млн. фунтов (20)



17. "Лестер": 3.9 млн. фунтов (9)



18. "Фулхэм": 3.68 млн. фунтов (19)



19. "Кардифф: 3.36 млн. фунтов (18)



20. "Вулверхэмптон": 889 тыс. фунтов (7)