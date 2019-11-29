"Юнайтед" и "Сити" потратили 50 млн. фунтов на зарплаты травмированным за сезон
В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" на двоих потратили 50 миллионов фунтов на зарплаты своим игрокам, пока те были травмированы.
Как подсчитало издание Daily Mail, в сезоне 2018/19 нападающий Алексис Санчес, зарабатывающий 500 тыс. фунтов в неделю, провел в лазарете "красных дьяволов" 124 дня. Также подолгу лечились Антони Мартиаль, Маркос Рохо и Андер Эррера.
Суммарно игроки "Юнайтед" получили 61 травму в прошлом сезоне, тогда как футболисты "Сити" — только 35. При этом пять из них перенес полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне, который за время своего отсутствия разбогател на 8.4 млн. фунтов (при зарплате в 350 тыс. фунтов в неделю).
Меньше всего затрат понес "Вулверхэмптон". На зарплаты травмированным игрокам у "волков" ушло только 889 тыс. фунтов.
Выплаченные зарплаты травмированным игрокам в сезоне 2018/19
1. "Манчестер Юнайтед": 25.7 млн. фунтов (итоговое место в Премьер-Лиге – 6)
2. "Манчестер Сити": 24.95 млн. фунтов (1)
3. "Арсенал": 19.85 млн. фунтов (5)
4. "Вест Хэм": 14.64 млн. фунтов (10)
5. "Тоттенхэм": 13.65 млн. фунтов (4)
6. "Ливерпуль": 12.06 млн. фунтов (2)
7. "Кристал Пэлас": 8.01 млн. фунтов (12)
8. "Саутгемптон": 7.63 млн. фунтов (16)
9. "Эвертон": 6.72 млн. фунтов (8)
10. "Челси": 6.57 млн. фунтов (3)
11. "Ньюкасл": 6.22 млн. фунтов (13)
12. "Борнмут": 6.11 млн. фунтов (14)
13. "Уотфорд": 5.05 млн. фунтов (11)
14. "Брайтон": 4.47 млн. фунтов (17)
15. "Бернли": 4.27 млн. фунтов (15)
16. "Хаддерсфилд": 4.17 млн. фунтов (20)
17. "Лестер": 3.9 млн. фунтов (9)
18. "Фулхэм": 3.68 млн. фунтов (19)
19. "Кардифф: 3.36 млн. фунтов (18)
20. "Вулверхэмптон": 889 тыс. фунтов (7)
29.11.2019 12:00
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Калали!!!
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3. "Арсенал": 19.85 млн. фунтов (5)
Источник: http://fapl.ru/posts/75002/
ВУАХАХАХАХ))))))
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Шинник 200 фунтов
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