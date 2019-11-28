Сиган вспомнил, как игроков "Арсенала" пытались соблазнить в Москве

Бывший защитник "Арсенала" Паскаль Сиган вспомнил, как в 2003 году московский "Локомотив" организовал ловушку для его команды, подослав соблазнительниц накануне матча Лиги Чемпионов.

30 сентября того года "канониры" под руководством Арсена Венгера провели матч группового этапа Лиги Чемпионов в Москве, сыграв вничью 0:0.



По словам Сигана, "Локомотив" пошел на хитрость перед тем матчем, однако игроки "Арсенала" оказались черствы к женскому вниманию и остались профессионалами.



"Когда мы прибыли в наш отель в Москве, там нам ждали 10 российский топ-моделей. Они сидели за стойкой бара".



"Позже нам сказали, что их специально подослали, чтобы утомить нас вечером перед игрой".



"Мы не проиграли, и, насколько я помню, никто из наших игроков не был настолько глуп, чтобы попасться в ловушку", — сообщил Сиган La Voix du Nord.