Сиган вспомнил, как игроков "Арсенала" пытались соблазнить в Москве
Бывший защитник "Арсенала" Паскаль Сиган вспомнил, как в 2003 году московский "Локомотив" организовал ловушку для его команды, подослав соблазнительниц накануне матча Лиги Чемпионов.
30 сентября того года "канониры" под руководством Арсена Венгера провели матч группового этапа Лиги Чемпионов в Москве, сыграв вничью 0:0.
По словам Сигана, "Локомотив" пошел на хитрость перед тем матчем, однако игроки "Арсенала" оказались черствы к женскому вниманию и остались профессионалами.
"Когда мы прибыли в наш отель в Москве, там нам ждали 10 российский топ-моделей. Они сидели за стойкой бара".
"Позже нам сказали, что их специально подослали, чтобы утомить нас вечером перед игрой".
"Мы не проиграли, и, насколько я помню, никто из наших игроков не был настолько глуп, чтобы попасться в ловушку", — сообщил Сиган La Voix du Nord.
28.11.2019 10:00
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Последние комментарии:
"оказались черствы к женскому вниманию"
Впрочем , не удивительно.
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Опять нетолерантные фаны фапла устроили оргию между собой.
Латентные пидоры))))
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Им надо было мужиков подогнать, тогда попались бы в ловушку
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Хоть все и угарают над гейством Арсенала, но нужно посмотреть правде в глаза и признать, что колбасники сейчас удерживают пальму первенства в гомосятине. Арсенал в этом плане вторые.
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однако игроки "Арсенала" оказались черствы к женскому вниманию
Источник: http://fapl.ru/posts/74979/
Конониры уже тогда были пидopacaми...
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