Сиган вспомнил, как игроков "Арсенала" пытались соблазнить в Москве

Паскаль Сиган Бывший защитник "Арсенала" Паскаль Сиган вспомнил, как в 2003 году московский "Локомотив" организовал ловушку для его команды, подослав соблазнительниц накануне матча Лиги Чемпионов.

30 сентября того года "канониры" под руководством Арсена Венгера провели матч группового этапа Лиги Чемпионов в Москве, сыграв вничью 0:0.

По словам Сигана, "Локомотив" пошел на хитрость перед тем матчем, однако игроки "Арсенала" оказались черствы к женскому вниманию и остались профессионалами.

"Когда мы прибыли в наш отель в Москве, там нам ждали 10 российский топ-моделей. Они сидели за стойкой бара".

"Позже нам сказали, что их специально подослали, чтобы утомить нас вечером перед игрой".

"Мы не проиграли, и, насколько я помню, никто из наших игроков не был настолько глуп, чтобы попасться в ловушку", — сообщил Сиган La Voix du Nord.


Метки Арсенал, Лига Чемпионов, Локомотив, Сиган

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. explosion 28.11.2019 11:32 # explosion
    "оказались черствы к женскому вниманию"

    Впрочем , не удивительно.

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  2. royal-arsenal 28.11.2019 11:27 # royal-arsenal
    Опять нетолерантные фаны фапла устроили оргию между собой.
    Латентные пидоры))))

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  3. fuckyeah 28.11.2019 11:10 # fuckyeah
    Им надо было мужиков подогнать, тогда попались бы в ловушку

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  4. division 28.11.2019 10:43 # division
    Хоть все и угарают над гейством Арсенала, но нужно посмотреть правде в глаза и признать, что колбасники сейчас удерживают пальму первенства в гомосятине. Арсенал в этом плане вторые.

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  5. chelsea88 28.11.2019 10:05 # chelsea88
    однако игроки "Арсенала" оказались черствы к женскому вниманию
    Источник: http://fapl.ru/posts/74979/

    Конониры уже тогда были пидopacaми...

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