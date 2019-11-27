Жозе Моуриньо похвалил болбоя "Тоттенхэма"

Жозе Моуриньо и болбой Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отметил вклад болбоя в победу 4:2 над "Олимпиакосом" в Лиге Чемпионов.

Подающий мячи мальчик сыграл, возможно, ключевую роль в матче, победа в котором досрочно гарантировала "шпорам" выход в плей-офф соревнования.

При счете 2:2 болбой помог Сержу Орье быстро ввести мяч в игру на Лукаса Моуру, который тут же ассистировал Харри Кейну. Моуриньо поблагодарил мальчика как лично, так и на пресс-конференции.

"Я люблю умных болбоев — я сам был таким. В детстве я был великолепным болбоем. И этот парень был великолепен сегодня. Он прочитал игру, понял игру и сделал важную передачу. Это хороший момент для него, и он никогда это не забудет".

"Он здесь не только для того, чтобы глазеть на трибуны, огни или шарфы. Он живет игрой и очень хорошо сыграл свою роль".

"Я пытался пригласить его в раздевалку после матча, чтобы отпраздновать победу с командой, но он куда-то ускользнул", — цитирует Моуриньо BBC.


Метки Лига Чемпионов, Моуриньо, Олимпиакос, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 3035

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 27.11.2019 12:38 # fc-oil
    "но он куда-то ускользнул"
    Пенсы говорят, что его Хазард после матча отмудохал.

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  2. only--liverpool 27.11.2019 12:29 # only--liverpool
    уже цирк начался...

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  3. naby-keita 27.11.2019 11:50 # naby-keita
    Кстати о вызовах.
    Жозе уже который раз приходит в нестабильный клуб и пытается кое чего добиться, а Пеп Гвордиола никогда не пойдет в такой клуб.
    Жозе гений

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  4. j-silver 27.11.2019 11:49 # j-silver
    Жозе велик

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  5. vyrentz 27.11.2019 11:48 # vyrentz
    Это не болл-бой Шестьнольси, парни, не бейте его (какой-то сетубалец)

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  6. naby-keita 27.11.2019 11:47 # naby-keita
    Отчаянно пытается избавиться от всего негатива вокруг него, преследующих его после Щольске и Ман Ю.
    Красава Жозе, пока отлично получается

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  7. yamateh 27.11.2019 11:40 # yamateh
    Миха наверное больше всех радовался к возвращению Моура в АПЛ, любое его высказывание, движение, жест соберет хомяков фапля

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  8. mancunia-planet 27.11.2019 11:28 # mancunia-planet
    Реально очень круто получилось, пацан именно сыграл важную роль. Маур обязан усыновить его)

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  9. meshuggah 27.11.2019 11:23 # meshuggah
    https://www.youtube.com/watch?v=xRylxivOG6I

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  10. danilych89 27.11.2019 11:12 # danilych89
    В детстве я был великолепным болбоем.

    Источник: http://fapl.ru/posts/74957/
    вот почему надо было это обязательно вставить? получилось в тоге что-то типа "он в качестве боллбоя хорош так же, как был хорош я"...

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  11. tyhonovecky 27.11.2019 11:12 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  12. xah 27.11.2019 11:08 # xah
    Крутой чел Моуриньо

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  13. electric 27.11.2019 11:08 # electric
    Переводчик был болбоем, а потом стал о6оссеным.

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