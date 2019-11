Жозе Моуриньо похвалил болбоя "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отметил вклад болбоя в победу 4:2 над "Олимпиакосом" в Лиге Чемпионов.

Подающий мячи мальчик сыграл, возможно, ключевую роль в матче, победа в котором досрочно гарантировала "шпорам" выход в плей-офф соревнования.



При счете 2:2 болбой помог Сержу Орье быстро ввести мяч в игру на Лукаса Моуру, который тут же ассистировал Харри Кейну. Моуриньо поблагодарил мальчика как лично, так и на пресс-конференции.



"Я люблю умных болбоев — я сам был таким. В детстве я был великолепным болбоем. И этот парень был великолепен сегодня. Он прочитал игру, понял игру и сделал важную передачу. Это хороший момент для него, и он никогда это не забудет".



"Он здесь не только для того, чтобы глазеть на трибуны, огни или шарфы. Он живет игрой и очень хорошо сыграл свою роль".



"Я пытался пригласить его в раздевалку после матча, чтобы отпраздновать победу с командой, но он куда-то ускользнул", — цитирует Моуриньо BBC.





