Жозе Моуриньо похвалил болбоя "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отметил вклад болбоя в победу 4:2 над "Олимпиакосом" в Лиге Чемпионов.
Подающий мячи мальчик сыграл, возможно, ключевую роль в матче, победа в котором досрочно гарантировала "шпорам" выход в плей-офф соревнования.
При счете 2:2 болбой помог Сержу Орье быстро ввести мяч в игру на Лукаса Моуру, который тут же ассистировал Харри Кейну. Моуриньо поблагодарил мальчика как лично, так и на пресс-конференции.
"Я люблю умных болбоев — я сам был таким. В детстве я был великолепным болбоем. И этот парень был великолепен сегодня. Он прочитал игру, понял игру и сделал важную передачу. Это хороший момент для него, и он никогда это не забудет".
"Он здесь не только для того, чтобы глазеть на трибуны, огни или шарфы. Он живет игрой и очень хорошо сыграл свою роль".
"Я пытался пригласить его в раздевалку после матча, чтобы отпраздновать победу с командой, но он куда-то ускользнул", — цитирует Моуриньо BBC.
Jose Mourinho makes sure the ball boy gets the respect he deserves for the assist— Football on BT Sport (@btsportfootball) November 26, 2019
Class. pic.twitter.com/4zWt0Jxwco
27.11.2019 11:00
Просмотров: 3035
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Последние комментарии:
"но он куда-то ускользнул"
Пенсы говорят, что его Хазард после матча отмудохал.
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уже цирк начался...
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Кстати о вызовах.
Жозе уже который раз приходит в нестабильный клуб и пытается кое чего добиться, а Пеп Гвордиола никогда не пойдет в такой клуб.
Жозе гений
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Жозе велик
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Это не болл-бой Шестьнольси, парни, не бейте его (какой-то сетубалец)
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Отчаянно пытается избавиться от всего негатива вокруг него, преследующих его после Щольске и Ман Ю.
Красава Жозе, пока отлично получается
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Миха наверное больше всех радовался к возвращению Моура в АПЛ, любое его высказывание, движение, жест соберет хомяков фапля
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Реально очень круто получилось, пацан именно сыграл важную роль. Маур обязан усыновить его)
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https://www.youtube.com/watch?v=xRylxivOG6I
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В детстве я был великолепным болбоем.
Источник: http://fapl.ru/posts/74957/
вот почему надо было это обязательно вставить? получилось в тоге что-то типа "он в качестве боллбоя хорош так же, как был хорош я"...
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КОРОЛЬ!!!
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Крутой чел Моуриньо
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Переводчик был болбоем, а потом стал о6оссеным.
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