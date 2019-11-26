Невилл считает, что Сульшеру нужно купить зрелых игроков
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру нужно потратиться на зрелых игроков, чтобы не лишиться своей работы.
После 3:3 с "Шеффилд Юнайтед" в воскресенье Сульшер с гордостью говорил, что средний возраст забивавших в его команде игроков не превышает и 20 лет.
Однако Невилл убежден, что на одной молодежи Сульшер далеко не уедет. Гари призывает свой клуб выйти на трансферный рынок в январе для покупки готовых звезд.
"Я могу ожидать, что молодые игроки будут нестабильны, но нельзя ожидать нестабильность в плане отношения к своей работе и настроя".
"У них нет лидеров и игроков вокруг этой молодежи, чтобы задавать стандарты. Мата на лавке, Погба травмирован, Матич сидит на чемоданах. В результате на поле выходит только молодежь".
"Они не знают, как проводить выездные матчи на уровне Премьер-Лиги, у них нет опыта или зрелости".
"Сульшер должен потребовать от клуба денег на трансферы, иначе пожинать плоды его труда будет другой", — сообщил Невилл в эфире.
26.11.2019 06:00
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