Азар назвал трех игроков "Ливерпуля", которые заслуживают "Золотой мяч"

Плеймейкер "Реала" Эден Азар назвал трех игроков "Ливерпуля", которые, как он считает, заслуживают получить "Золотой мяч" в этом году.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл Лигу Чемпионов, а в нынешнем уверенно лидирует в Премьер-Лиге, и заслуга в этом Виргила Ван Дейка, Мохамеда Салаха и Садио Мане огромна.



По мнение Азара, все трое упомянутых лидеров команды Юргена Клоппа заслуживают получить главную индивидуальную награду в футболе, особенно выделив Мане.



"Я бы отдал награду игроку "Ливерпуля". Мане, Салах или Ван Дейк заслуживают "Золотой мяч".



"Если Садио выиграет Кубок Африки со сборной Сенегала, это даже не будет подлежать сомнению".



"Было бы славно, если бы он получил "Золотой мяч". Или Момо, который является моим другом. Это было бы хорошо для африканского футбола и английского футбола", — сообщил Азар Le Parisien.