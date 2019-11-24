Эмери: "Я знаю, что могу работать лучше"

Унаи Эмери Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что в его силах заставить своих игроков показывать более качественный футбол.

В субботу "канонирам" только в компенсированное время удалось избежать поражения в домашнем противостоянии с "Саутгемптоном" — 2:2.

"Арсенал" продлил свою серию без побед до шести матчей с учетом всех соревнований, что лишь сгущает тучи на Эмери, но Унаи отлично понимает, что от него требуется.

"Клуб поддерживает меня каждый день, а вдобавок на мне лежит ответственность".

"Я знаю, что могу работать лучше, я могу заставить игроков выступать лучше, и я собираюсь добиться этого. Я должен проанализировать игру и двигаться дальше вместе со своими игроками, сохраняя веру в себя".

"Это сложно, но нам нужно двигаться дальше. Мы проанализируем этот матч, но в четверг нам снова играть дома, и мы должны как можно лучше подготовиться".

"Мы знаем и я знаю, что нам нужно порадовать своих болельщиков", — цитирует Эмери Evening Standard.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2019 06:00

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  1. tigerpool 24.11.2019 06:43 # tigerpool
    100% след увольнение в АПЛ, дальше физрук из эвертона

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  2. sisyazavr 24.11.2019 06:26 # sisyazavr
    Гуд ибенинг.

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