Эмери: "Я знаю, что могу работать лучше"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что в его силах заставить своих игроков показывать более качественный футбол.
В субботу "канонирам" только в компенсированное время удалось избежать поражения в домашнем противостоянии с "Саутгемптоном" — 2:2.
"Арсенал" продлил свою серию без побед до шести матчей с учетом всех соревнований, что лишь сгущает тучи на Эмери, но Унаи отлично понимает, что от него требуется.
"Клуб поддерживает меня каждый день, а вдобавок на мне лежит ответственность".
"Я знаю, что могу работать лучше, я могу заставить игроков выступать лучше, и я собираюсь добиться этого. Я должен проанализировать игру и двигаться дальше вместе со своими игроками, сохраняя веру в себя".
"Это сложно, но нам нужно двигаться дальше. Мы проанализируем этот матч, но в четверг нам снова играть дома, и мы должны как можно лучше подготовиться".
"Мы знаем и я знаю, что нам нужно порадовать своих болельщиков", — цитирует Эмери Evening Standard.
24.11.2019 06:00
Просмотров: 246
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
100% след увольнение в АПЛ, дальше физрук из эвертона
(ответить)
Гуд ибенинг.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий