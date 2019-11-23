Обамеянг не понимает, что происходит с "Арсеналом"

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что не может объяснить кризис, в котором находится его команда.

Избежав поражения против "Саутгемптона" только в компенсированное время (2:2) в субботу, "канониры" продлили свою серию без побед до шести матчей с учетом всех соревнований.



Обамеянг не понимает, почему "Арсенал" настолько плох, и лишь обещает, что его команда не опустит руки.



"Я не знаю, справедливо ли нас критикуют, но команда расстроена, как и болельщики. Именно мы играем, и мы расстраиваемся в первую очередь, когда это не работает. Мы продолжим сражаться. Думаю, у нас есть мастерство, чтобы реабилитироваться".



"Я не знаю, что мы делаем неправильно. Честно не знаю".



"Думаю, каждый должен задать себе этот вопрос и спросить себя, что мы можем изменить и что можем делать лучше. Каждый должен сделать это — в первую очередь я сам. Я буду упорно работать, чтобы мы вернулись на победный путь".



"У нас будет матч в четверг, и мы начнем этот матч, чтобы постараться изменить свою ситуацию".



"Это нелегко для каждого, однако мы мужчины, и нам нельзя опускать руки. Мы можем найти решение внутри коллектива. Этим мы и займемся".



"Мы продолжим сражаться и продолжим стараться наладить свою игру", — цитирует Обмеянга Goal.