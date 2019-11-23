Обамеянг не понимает, что происходит с "Арсеналом"
Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что не может объяснить кризис, в котором находится его команда.
Избежав поражения против "Саутгемптона" только в компенсированное время (2:2) в субботу, "канониры" продлили свою серию без побед до шести матчей с учетом всех соревнований.
Обамеянг не понимает, почему "Арсенал" настолько плох, и лишь обещает, что его команда не опустит руки.
"Я не знаю, справедливо ли нас критикуют, но команда расстроена, как и болельщики. Именно мы играем, и мы расстраиваемся в первую очередь, когда это не работает. Мы продолжим сражаться. Думаю, у нас есть мастерство, чтобы реабилитироваться".
"Я не знаю, что мы делаем неправильно. Честно не знаю".
"Думаю, каждый должен задать себе этот вопрос и спросить себя, что мы можем изменить и что можем делать лучше. Каждый должен сделать это — в первую очередь я сам. Я буду упорно работать, чтобы мы вернулись на победный путь".
"У нас будет матч в четверг, и мы начнем этот матч, чтобы постараться изменить свою ситуацию".
"Это нелегко для каждого, однако мы мужчины, и нам нельзя опускать руки. Мы можем найти решение внутри коллектива. Этим мы и займемся".
"Мы продолжим сражаться и продолжим стараться наладить свою игру", — цитирует Обмеянга Goal.
23.11.2019 22:00
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Последние комментарии:
команда даунов, вот что происходит
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"Это нелегко для каждого, однако мы мужчины, и нам нельзя опускать руки. Мы можем найти решение внутри коллектива. Этим мы и займемся".
Источник: http://fapl.ru/posts/74876/
аъаъъаъахахахах
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Всё вы правильно делаете, скатываетесь в середняки)
Чувствую в след.сезоне гейганнеры будут смотреть еврокубки за другие команды)
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Попробуй для начала убери Гендузана из состава, а там посмотри, что будет
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Я знаю. Много брака в команде.
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Капитан Арсенала...
У них каждый день новый капитан, орево
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поэтому негров тренеров нет в эйпиэл-они не знают,честно не знают
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