Обамеянг не понимает, что происходит с "Арсеналом"

Пьер-Эмерик Обамеянг Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что не может объяснить кризис, в котором находится его команда.

Избежав поражения против "Саутгемптона" только в компенсированное время (2:2) в субботу, "канониры" продлили свою серию без побед до шести матчей с учетом всех соревнований.

Обамеянг не понимает, почему "Арсенал" настолько плох, и лишь обещает, что его команда не опустит руки.

"Я не знаю, справедливо ли нас критикуют, но команда расстроена, как и болельщики. Именно мы играем, и мы расстраиваемся в первую очередь, когда это не работает. Мы продолжим сражаться. Думаю, у нас есть мастерство, чтобы реабилитироваться".

"Я не знаю, что мы делаем неправильно. Честно не знаю".

"Думаю, каждый должен задать себе этот вопрос и спросить себя, что мы можем изменить и что можем делать лучше. Каждый должен сделать это — в первую очередь я сам. Я буду упорно работать, чтобы мы вернулись на победный путь".

"У нас будет матч в четверг, и мы начнем этот матч, чтобы постараться изменить свою ситуацию".

"Это нелегко для каждого, однако мы мужчины, и нам нельзя опускать руки. Мы можем найти решение внутри коллектива. Этим мы и займемся".

"Мы продолжим сражаться и продолжим стараться наладить свою игру", — цитирует Обмеянга Goal.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1418

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  1. mrork 23.11.2019 23:04 # mrork
    команда даунов, вот что происходит

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  2. dom1no 23.11.2019 22:43 # dom1no
    "Это нелегко для каждого, однако мы мужчины, и нам нельзя опускать руки. Мы можем найти решение внутри коллектива. Этим мы и займемся".

    Источник: http://fapl.ru/posts/74876/


    аъаъъаъахахахах

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  3. chelsea88 23.11.2019 22:38 # chelsea88
    Всё вы правильно делаете, скатываетесь в середняки)
    Чувствую в след.сезоне гейганнеры будут смотреть еврокубки за другие команды)

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  4. dallaslp 23.11.2019 22:05 # dallaslp
    Попробуй для начала убери Гендузана из состава, а там посмотри, что будет

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  5. mancunia-planet 23.11.2019 22:04 # mancunia-planet
    Я знаю. Много брака в команде.

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  6. mikkiynwa 23.11.2019 22:04 # mikkiynwa
    Капитан Арсенала...


    У них каждый день новый капитан, орево

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  7. askarko 23.11.2019 22:01 # askarko
    поэтому негров тренеров нет в эйпиэл-они не знают,честно не знают

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