Моуриньо знает, как вернуть "настоящего Деле"

Жозе Моуриньо Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, как он собирается реанимировать карьеру полузащитника Деле Алли.

Пропустив старт этого сезона из-за травмы задней поверхности бедра, Алли никак не удается набрать свою лучшую форму и начать показывать тот футбол, благодаря которому он считался одной из ярчайших молодых звезд в мире.

Однако у Моуриньо есть план на 23-летнего англичанина. Жозе надеется снова увидеть "настоящего Деле".

"Я спросил его, кто он: Деле или брат Деле? Он ответил мне, что он Деле. Тогда я сказал: "Хорошо, играй, как Деле".

"По своему потенциалу он великолепный игрок. Теперь я должен создать тактические условия, которым он будет рад, а также придать ему правильную динамику и подготовить его физически, потому что он перенес ряд тяжелых травм и находится не на пике форы".

"Я не могу ожидать, что в субботу он выйдет — если выйдет вообще — и станет Игроком Матча. Однако ему нужно преодолеть процесс, который вернет настоящего Деле — того, который впечатлил всех нас в предыдущие сезоны", — цитирует Моуриньо Evening Standard.


Метки Алли, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 23.11.2019 09:35 # fc-oil
    Всего 23 года, а уже приходится реанимировать карьеру. Лол! Тут уже все ясно)))

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  2. fuckyeah 23.11.2019 08:58 # fuckyeah
    Помнится он защитником начинал карьеру, Моур найдёт ему подход

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  3. scouser2005 23.11.2019 08:54 # scouser2005
    Деле на деле оказался брат Деле.
    Жозе опять оказался в жопе.

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  4. mancunia-planet 23.11.2019 08:08 # mancunia-planet
    Вперёд, ВХЮ!

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