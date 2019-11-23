Моуриньо знает, как вернуть "настоящего Деле"
Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, как он собирается реанимировать карьеру полузащитника Деле Алли.
Пропустив старт этого сезона из-за травмы задней поверхности бедра, Алли никак не удается набрать свою лучшую форму и начать показывать тот футбол, благодаря которому он считался одной из ярчайших молодых звезд в мире.
Однако у Моуриньо есть план на 23-летнего англичанина. Жозе надеется снова увидеть "настоящего Деле".
"Я спросил его, кто он: Деле или брат Деле? Он ответил мне, что он Деле. Тогда я сказал: "Хорошо, играй, как Деле".
"По своему потенциалу он великолепный игрок. Теперь я должен создать тактические условия, которым он будет рад, а также придать ему правильную динамику и подготовить его физически, потому что он перенес ряд тяжелых травм и находится не на пике форы".
"Я не могу ожидать, что в субботу он выйдет — если выйдет вообще — и станет Игроком Матча. Однако ему нужно преодолеть процесс, который вернет настоящего Деле — того, который впечатлил всех нас в предыдущие сезоны", — цитирует Моуриньо Evening Standard.
23.11.2019 08:00
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Последние комментарии:
Всего 23 года, а уже приходится реанимировать карьеру. Лол! Тут уже все ясно)))
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Помнится он защитником начинал карьеру, Моур найдёт ему подход
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Деле на деле оказался брат Деле.
Жозе опять оказался в жопе.
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Вперёд, ВХЮ!
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