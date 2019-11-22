Вудворд одним из первых поздравил Моуриньо с назначением в "Тоттенхэме"
Жозе Моуриньо рассказал, что вице-президент "Манчестер Юнайтед" одним из первых поздравил его с назначением на должность главного тренера "Тоттенхэма".
11 месяцев назад Вудворд изгнал Моуриньо из "Юнайтед", который на тот момент отстал на 19 очков от лидировавшего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".
Тем не менее, прекращение того сотрудничества не прекратило отношения Эда и Жозе.
"Я получил сообщения от каждого, отовсюду из своих бывших клубов".
"Возможно, это мой шанс извиниться за то, что я не ответил на 500 их сообщений. Я получил 700 сообщений, но у меня было время ответить только на 200".
"Однако было любопытно обнаружить, что так много людей из моего предыдущего клуба проявили свое уважение и симпатию. Это было приятно".
"Все их слова — особенные. Первым мне написал (управляющий директор МЮ) Ричард Арнольд. Третьим, четвертым или пятым — Вудворд. А они были моими боссами", — сообщил Моуриньо Sky Sports.
22.11.2019 11:00
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Все их слова — особенные.
Источник: http://fapl.ru/posts/74840/
Хз, может это перевод )) Но! Если он собирается менять стиль, подход к тактике - формированию игры, пусть возьмётся ещё за ЭГО))Если опять жириковский цирк начнётся на презентациях - его турнут снова
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