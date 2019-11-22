Салах может пропустить старт сезона 2020/21

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рискует пропустить старт следующего сезона Премьер-Лиги из-за участия в Олимпийских играх.

Пока Салах залечивал травму лодыжки, сборная Египта обеспечила себе путевку на Олимпиаду-2020, которая пройдет в Токио с 22 июля по 8 августа.

Олимпийский футбольный турнир создан для команд U-23, однако каждый участник может привлечь до трех игроков более старшего возраста, и Салах является очевидным кандидатом на поездку в Токио.

Если Мохамед согласится принять участие в Олимпийских играх, то пропустит не только предсезонную подготовку с "красными", но и начало кампании 2020/21.

Daily Mirror добавляет, что отношения Салаха с Федерацией футбола Египта остаются сложными, и это ставит под угрозу поездку Мохамеда в Токио.


Метки Ливерпуль, Олимпийские игры, Салах, сборная Египта

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 22.11.2019 10:59 # liverbro
    Оо!ебланы завистники отписываться начали)срач ради срача)

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  2. j-silver 22.11.2019 10:52 # j-silver
    все, это начало конца портовых шалав

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  3. ray-black 22.11.2019 10:23 # ray-black
    В каком виде выступать будет? Ныряние?

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  4. liverpool1892est 22.11.2019 10:20 # liverpool1892est
    Продать уже пора Салаха,какой то он проблематичный становится...

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