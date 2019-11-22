Салах может пропустить старт сезона 2020/21
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рискует пропустить старт следующего сезона Премьер-Лиги из-за участия в Олимпийских играх.
Пока Салах залечивал травму лодыжки, сборная Египта обеспечила себе путевку на Олимпиаду-2020, которая пройдет в Токио с 22 июля по 8 августа.
Олимпийский футбольный турнир создан для команд U-23, однако каждый участник может привлечь до трех игроков более старшего возраста, и Салах является очевидным кандидатом на поездку в Токио.
Если Мохамед согласится принять участие в Олимпийских играх, то пропустит не только предсезонную подготовку с "красными", но и начало кампании 2020/21.
Daily Mirror добавляет, что отношения Салаха с Федерацией футбола Египта остаются сложными, и это ставит под угрозу поездку Мохамеда в Токио.
22.11.2019 10:00
Просмотров: 715
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Оо!ебланы завистники отписываться начали)срач ради срача)
(ответить)
все, это начало конца портовых шалав
(ответить)
В каком виде выступать будет? Ныряние?
(ответить)
Продать уже пора Салаха,какой то он проблематичный становится...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий