Рэшфорд предупредил, что просто попадания в топ-4 недостаточно для МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд предупредил своих партнеров по команде, что просто попадания в топ-4 Премьер-Лиги будет недостаточно в этом сезоне.

Прямо сейчас "красные дьяволы" занимают седьмое место в таблице, отставая на девять очков от зоны Лиги Чемпионов. Однако Рэшфорд надеется не только совершить рывок в топ-4, но и пополнить трофейный кабинет клуба.



"Манчестер Юнайтед" всегда должен охотиться за трофеями. Кажется, прошло уже 18 месяцев с нашего последнего трофея, и это довольно много".



"Если мы завершим этот сезон в топ-4, но без трофея, я не буду рад. Если мы выиграем какие-нибудь трофеи и попадем в топ-4, тогда, конечно, это будет успешный сезон".



"Мы знаем, что нам не преодолеть этот период в одночасье. Оле знает, что он не добьется желаемого в одночасье. Однако мы должны ставить перед собой такие цели на будущее".



"Мы должны быть терпеливы, и если мы продолжим упорно работать и верить в то, что мы делаем, а сейчас это именно так на 100 процентов, тогда все будет в порядке", — цитирует Рэшфорда Daily Mirror.