Моуриньо: "Не собираюсь повторять прежние ошибки"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заверил, что он проанализировал свои ошибки в эти 11 месяцев, что находился без работы.

В минувшую среду Моуриньо заключил контракт со "шпорами" с 2023 года, вернувшись к работе после своего увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре. Жозе чувствует, что он с пользой провел это время и стал лучше.



"Думаю, я стал новым и улучшенным. Я должен верить, что это так".



"Я всегда думал, что эти 11 месяцев не были пустой тратой времени. Это были месяцы, в течение которых я думал, анализировал, готовился, чтобы предвидеть некоторые вещи. Ты никогда не лишишься своего ДНК, своей индивидуальности, однако у меня было время подумать над многими вещами".



"Я осознаю, что совершал ошибки на протяжении своей карьеры, но не спрашивайте меня, какие. Я не собираюсь их повторять. Я собираюсь совершать новые ошибки".



"Я стал сильнее в эмоциональном отношении. Я расслаблен, я мотивирован, я готов — думаю, игроки это почувствовали за два дня вместе. Я готов поддержать их".



"Дело не во мне. На протяжении своей карьеры — не только карьеры, но и жизни — у тебя бывают периоды, когда ты не можешь думать только о себе. В первую очередь я думаю о своем клубе, своих фанатах, своих игроках. Так что дело не во мне. Я здесь, чтобы стараться и помогать каждому", — цитирует Моуриньо Sky Sports.