Джака снова будет играть за "Арсенал"

Гранит Джака Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что полузащитник Гранит Джака может сыграть против "Саутгемптона" в субботу.

Напомним, Джака пока не надевает футболку "Арсенала" с тех пор, как оскорбил болельщиков своего клуба во время замены против "Кристал Пэлас" в прошлом месяце.

Гранит был лишен капитанской повязки, а пресса принялась твердить, что карьера 27-летнего швейцарца в "Арсенале" закончена. Однако сегодня Эмери поведал, что готов снова выпускать Джаку на поле.

"Он возвращается, и он будет лучше. Его настрой стал лучше, и этим утром я очень хорошо поговорил с ним. Я рассчитываю, что он вернется, снова будет помогать нам и убедит каждого, что он будет лучше в краткосрочной и долгосрочной перспективе".

"Он чувствует себя лучше, и сейчас его команда — "Арсенал". Он хочет вернуться и почувствовать, что болельщики верят в него. Завтра мы решим, сыграет ли он. Но я хочу, чтобы он почувствовал себя уверенно и комфортно", — цитирует Эмери Football.London.


Метки Арсенал, Джака, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1243

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Последние комментарии:




  1. letonred 21.11.2019 18:52 # letonred
    mihajlo специально пишет такие ошибки, что бы мы писали комментарии. смотрите 10 из 10 комментариев об этой хитро придуманной ошибке.

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  2. ivanivanich 21.11.2019 18:43 # ivanivanich
    Наверно автор статьи устал, глаза намылились...

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  3. mancunia-planet 21.11.2019 18:40 # mancunia-planet
    mihajlo, а за сколько можно купить фапл. ру? Может лучше продать и не позориться просто?

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  4. frankylamp 21.11.2019 18:34 # frankylamp
    Моуриньо: «11 Эмери смогли бы выиграть Эмирейтс Кап»

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  5. liverpo0ol 21.11.2019 18:23 # liverpo0ol
    И тренер и капитан и проф футболист ну что за топарь этот Эмери. Правда на фото он молодо вышел

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  6. liver-red-son 21.11.2019 18:16 # liver-red-son
    Играющий тренер, найс трансфер Арсенала

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  7. wolfsmensch 21.11.2019 18:06 # wolfsmensch
    а вот и усиление. и января ждать не надо

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  8. zubast 21.11.2019 18:04 # zubast
    тренер не очень, обратно играть начнет
    Эмери снова будет играть за "Арсенал"


    Источник: http://fapl.ru/posts/74826/

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  9. liver-winner 21.11.2019 18:03 # liver-winner
    Эмери наконец будет играть за Арсенал

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