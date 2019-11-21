Джака снова будет играть за "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что полузащитник Гранит Джака может сыграть против "Саутгемптона" в субботу.

Напомним, Джака пока не надевает футболку "Арсенала" с тех пор, как оскорбил болельщиков своего клуба во время замены против "Кристал Пэлас" в прошлом месяце.



Гранит был лишен капитанской повязки, а пресса принялась твердить, что карьера 27-летнего швейцарца в "Арсенале" закончена. Однако сегодня Эмери поведал, что готов снова выпускать Джаку на поле.



"Он возвращается, и он будет лучше. Его настрой стал лучше, и этим утром я очень хорошо поговорил с ним. Я рассчитываю, что он вернется, снова будет помогать нам и убедит каждого, что он будет лучше в краткосрочной и долгосрочной перспективе".



"Он чувствует себя лучше, и сейчас его команда — "Арсенал". Он хочет вернуться и почувствовать, что болельщики верят в него. Завтра мы решим, сыграет ли он. Но я хочу, чтобы он почувствовал себя уверенно и комфортно", — цитирует Эмери Football.London.