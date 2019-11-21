Джака снова будет играть за "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что полузащитник Гранит Джака может сыграть против "Саутгемптона" в субботу.
Напомним, Джака пока не надевает футболку "Арсенала" с тех пор, как оскорбил болельщиков своего клуба во время замены против "Кристал Пэлас" в прошлом месяце.
Гранит был лишен капитанской повязки, а пресса принялась твердить, что карьера 27-летнего швейцарца в "Арсенале" закончена. Однако сегодня Эмери поведал, что готов снова выпускать Джаку на поле.
"Он возвращается, и он будет лучше. Его настрой стал лучше, и этим утром я очень хорошо поговорил с ним. Я рассчитываю, что он вернется, снова будет помогать нам и убедит каждого, что он будет лучше в краткосрочной и долгосрочной перспективе".
"Он чувствует себя лучше, и сейчас его команда — "Арсенал". Он хочет вернуться и почувствовать, что болельщики верят в него. Завтра мы решим, сыграет ли он. Но я хочу, чтобы он почувствовал себя уверенно и комфортно", — цитирует Эмери Football.London.
21.11.2019 18:00
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Последние комментарии:
mihajlo специально пишет такие ошибки, что бы мы писали комментарии. смотрите 10 из 10 комментариев об этой хитро придуманной ошибке.
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Наверно автор статьи устал, глаза намылились...
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mihajlo, а за сколько можно купить фапл. ру? Может лучше продать и не позориться просто?
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Моуриньо: «11 Эмери смогли бы выиграть Эмирейтс Кап»
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И тренер и капитан и проф футболист ну что за топарь этот Эмери. Правда на фото он молодо вышел
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Играющий тренер, найс трансфер Арсенала
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а вот и усиление. и января ждать не надо
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тренер не очень, обратно играть начнет
Эмери снова будет играть за "Арсенал"
Источник: http://fapl.ru/posts/74826/
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Эмери наконец будет играть за Арсенал
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