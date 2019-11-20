Каррагер: "Ничто не может встать у "Ливерпуля" на пути к титулу"

Джейми Каррагер Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красные" не должны отвлекаться на второстепенные турниры в своем стремлении выиграть Премьер-Лигу.

Субботний выезд к "Кристал Пэлас" ознаменует старт сумасшедшего отрезка для "красных" — 13 матчей в течение 40 дней.

Последний раз "Ливерпуль" брал чемпионский титул еще 30 лет назад, и это главная причина для Каррагера, чтобы принести некоторые матчи в жертву ради цели номер один.

"Знаю, многие болельщики "Ливерпуля" этого не скажут, и этого точно не скажет клуб, но ничто не должно встать у "Ливерпуля" на пути к победе в лиге. Ничто".

"Я имею ввиду то, что нельзя использовать никого из игроков своего стартового состава в ближайшем матче Кубка Лиги. Никого".

"Если "Ливерпуль" выиграет лигу и в следующем году окажется в таком же положении, я не буду говорить этого".

"Тогда я, наверное, скажу: "Мы — "Ливерпуль". Мы должны постараться выиграть все". Однако мы так долго ждем титула, что ничто не может встать у "Ливерпуля" на пути к победе в лиге".

"Клопп уже стал легендарной фигурой для "Ливерпуля", добыв трофей Лиги Чемпионов, но если он выиграет и лигу, он встанет в один ряд с Биллом Шенкли и Бобом Пейсли. Он может стать тем, кто вернет титул на "Энфилд", — сообщил Каррагер Liverpool Echo.


Метки Каррагер, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2019 11:00

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  1. fanat-united 20.11.2019 11:54 # fanat-united
    Ну всё, теперь ливеру точно пизда

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  2. lfcynwa 20.11.2019 11:18 # lfcynwa
    бляяяя
    что, опять?

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  3. sayedbakiev 20.11.2019 11:06 # sayedbakiev
    Изи Чемпик для нас....АПЛ в этом году превратилась в Лигу Один....In Klopp We Trust!

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  4. jokerz 20.11.2019 11:05 # jokerz
    ор
    карагер как был тупым портовым обрыганом, так им и остается.

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