Дзола: "Мы с Сарри не разглядели талант Томори"

Джанфранко Дзола, бывший ассистент главного тренера "Челси", признался, что он и Маурицио Сарри не разглядели таланта в защитнике Фикайо Томори.

В этом сезоне 21-летний Томори сформировал надежную связку с Куртом Зума в центре обороны "синих", а в минувшее воскресенье дебютировал за сборную Англии.



Фрэнк Лэмпард, сменивший Сарри на посту главного тренера минувшим летом, смело доверяет молодежи, но именно прогресс Томори больше всего удивляет Дзолу.



"В прошлом году он (Томори) провел с нами предсезонный период, но мы не смогли увидеть в нем всех тех качеств, которые он демонстрирует сейчас. Это сюрприз и большой урок для нас и лично для меня. Он превзошел мои ожидания".



"А вот Мейсон Маунт не удивляет меня, потому что я видел видео с его игрой в Голландии и за "Дерби". Ему нужно было адаптироваться, но он всегда обладал большим потенциалом".



"Я не удивлен и Тэмми Абрахэмом. В наше время он был сырым талантом, но я обожал его позитивный настрой. У них всех отличный настрой", — цитирует Дзолу Evening Standard.