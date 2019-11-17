Англичане разгромили на выезде сборную Косово

В своем заключительном матче в отборе к Евро-2020 сборная Англии сокрушила на выезде Косово со счетом 0:4.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт поменял пятерых игроков относительно победы 7:0 над Черногорией. Свой шанс получили Ник Поуп, Тайрон Мингс, Деклан Райс, Каллум Хадсон-Одои и, конечно, Рахим Стерлинг.



Как и в матче на "Уэмбли" сборная Косово показала, что не собирается отсиживаться в обороне. Хозяева достаточно смело атаковали, но серьезно напрячь Ника Поупа не могли.



Англичане пытались не отставать — порой игра шла без центра поля, но все равно больше напоминала товарищескую, нежели соревновательных матч.



На 32-й минуте счет был открыт. Получив передачу от Алекса Окслейд-Чемберлена на подступах к штрафной, Харри Уинкс прокинул мяч вперед по центру, куда сам же и рванул. Никто не помешал полузащитнику "Тоттенхэма" выйти на убойную позицию и закатить снаряд в ворота — 0:1.



Команды продолжили играть без оглядки на ворота, но по-прежнему без должной концентрации и в разминочном темпе.



На 61-й минуте только штанга уберегла косоваров от второго пропущенного гола после удара Харри Кейна, но на 79-й минуте нападающий "Тоттенхэма" все-таки добился своего, поразив ворота с близкого расстояния после неудачной попытки защитника прервать прострел Стерлинга — 0:2.



В этом матче все стало ясно, и англичане использовали это, чтобы забить третий гол. На 83-й появившийся на замену Маркус Рэшфорд завершил контратаку, нанеся в касание низом после передачи Стерлинга — 0:3.



Точку в матче поставил Мейсон Маунт, еще один вышедший на замену игрок, наказав Косово за грубую потерю мяча возле своей штрафной в компенсированное время — 0:4.



Сборная Англии уверенно выиграла отборочную Группу A, набрав 19 очков из 24 возможных и потерпев только одно поражение. Впереди у Саутгейта подготовка к его второму большому международному турниру.



Сборная Косово — сборная Англии — 0:4 (0:1)



Голы: Уинкс 32, Кейн 79, Рэшфорд 83, Маунт 90.



Косово: Мурич, Хадерджонаж (Жегрова 73), Алити, Рашица, Селина, Ррахмани, Бериша (Халими 65), Войвода, Кололли, Дрешвич, Нухиу (Рашани 82).



Англия: Поуп, Александер-Арнольд (Томори 84), Магуайр, Мингс, Чилуэлл, Уинкс, Райс, Окслейд-Чемберлен (Маунт 72), Хадсон-Одои (Рэшфорд 59), Стерлинг, Кейн.



Предупреждение: Кололли.