Англичане разгромили на выезде сборную Косово
В своем заключительном матче в отборе к Евро-2020 сборная Англии сокрушила на выезде Косово со счетом 0:4.
Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт поменял пятерых игроков относительно победы 7:0 над Черногорией. Свой шанс получили Ник Поуп, Тайрон Мингс, Деклан Райс, Каллум Хадсон-Одои и, конечно, Рахим Стерлинг.
Как и в матче на "Уэмбли" сборная Косово показала, что не собирается отсиживаться в обороне. Хозяева достаточно смело атаковали, но серьезно напрячь Ника Поупа не могли.
Англичане пытались не отставать — порой игра шла без центра поля, но все равно больше напоминала товарищескую, нежели соревновательных матч.
На 32-й минуте счет был открыт. Получив передачу от Алекса Окслейд-Чемберлена на подступах к штрафной, Харри Уинкс прокинул мяч вперед по центру, куда сам же и рванул. Никто не помешал полузащитнику "Тоттенхэма" выйти на убойную позицию и закатить снаряд в ворота — 0:1.
Команды продолжили играть без оглядки на ворота, но по-прежнему без должной концентрации и в разминочном темпе.
На 61-й минуте только штанга уберегла косоваров от второго пропущенного гола после удара Харри Кейна, но на 79-й минуте нападающий "Тоттенхэма" все-таки добился своего, поразив ворота с близкого расстояния после неудачной попытки защитника прервать прострел Стерлинга — 0:2.
В этом матче все стало ясно, и англичане использовали это, чтобы забить третий гол. На 83-й появившийся на замену Маркус Рэшфорд завершил контратаку, нанеся в касание низом после передачи Стерлинга — 0:3.
Точку в матче поставил Мейсон Маунт, еще один вышедший на замену игрок, наказав Косово за грубую потерю мяча возле своей штрафной в компенсированное время — 0:4.
Сборная Англии уверенно выиграла отборочную Группу A, набрав 19 очков из 24 возможных и потерпев только одно поражение. Впереди у Саутгейта подготовка к его второму большому международному турниру.
Сборная Косово — сборная Англии — 0:4 (0:1)
Голы: Уинкс 32, Кейн 79, Рэшфорд 83, Маунт 90.
Косово: Мурич, Хадерджонаж (Жегрова 73), Алити, Рашица, Селина, Ррахмани, Бериша (Халими 65), Войвода, Кололли, Дрешвич, Нухиу (Рашани 82).
Англия: Поуп, Александер-Арнольд (Томори 84), Магуайр, Мингс, Чилуэлл, Уинкс, Райс, Окслейд-Чемберлен (Маунт 72), Хадсон-Одои (Рэшфорд 59), Стерлинг, Кейн.
Предупреждение: Кололли.
17.11.2019 21:55
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Последние комментарии:
Как же мерзко и не красиво поступает лузерка, дав указ игрокам чтобы те валили из сборной, симулировали травмы, личные дела там, ножка заболела, 3 года одним составом без отдыха играют а как сборная то срачка или болячка нападает причем поголовно на всех колбасников, вся эта история с судейством в сторону ливера и против их конкурентов, составление календаря, 6лять это настолько сильно губит и портит английский футбол , уже на такие меры идут чтобы вытянуть уже лузерку на 1 место для долгожданного чемпика, на это смотреть просто жалко и читая реакции на других сайтах как спорт ру и паблики ВК такого же мнения придерживается большая часть болельщиков, когда мю Челси или сити шли к чемпионству все только принимали их силу и респектовали, когда ливер идёт к незаслуженному чемпику, все только и говорят насколько же это убого выглядит! Англ. футбол пока что рип, и прошлогодний победитель лч тоже самый слабый за всю историю турнира!
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Унылое зрелище, особенно в 1-ом тайме. Одои чёт нулячий какой-то.
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Предупреждение: Кололли.
Источник: http://fapl.ru/posts/74750/
Блять лол
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Лучше бы в майке Тоттенхэма так забивали.
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Предупреждение: Кололли
Короли *
(прошу фиксануть)
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Маунт затащил матч. Воспитанник челси
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3 из 4 голов забили с передач воспитанников ЛФК:)
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Зачем физрук Саутгейт выпустил Томори вместо Трента на правый фланг - я так и не понял.
Косово, конечно, команда уровня любителей. Что с пацанами собираемся в футбол погонять - такое же зрелище.
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Вся сборная держится на КНЯЗЯХ
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