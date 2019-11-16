Матч "Вест Хэм" — "Арсенал" оказался под угрозой из-за неразорвавшейся бомбы

Бомба Домашний матч "Вест Хэма" против "Арсенала" 9 декабря может быть отложен из-за обнаружения близ Лондонского стадиона неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, бомба была обнаружена в считанных метрах от стадиона во время строительных работ в пятницу.

На место происшествия незамедлительно прибыла полиция, установив 150-метровый кордон. Эксперты определили, что в данный момент угрозы взрыва нет.

Операция по разминированию стартует 25 ноября и займет до двух недель. Таким образом, "молотобойцы" без проблем сыграют против "Тоттенхэма" 23 ноября, но их матч против "Арсенала" 9 декабря находится под угрозой.

"Мы думаем, что это неразорвавшаяся бомба. Только подумайте: здесь ходили люди во время Олимпийских игр, и никто не подозревал о бомбе. Это безумие", — цитирует свой источник издание.


Метки Вест Хэм, Лондонский стадион, происшествия, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2019 19:00

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  1. al-faarabi 16.11.2019 19:16 # al-faarabi
    а ведь мог бы играть тут условный лузерпуль, и взорваться, все подумали бы что террорист салах замутил

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  2. kukuruzzo 16.11.2019 19:07 # kukuruzzo
    Замесили.

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