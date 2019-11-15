Пети хочет, чтобы Джеррард возглавил "Арсенал"
Экс-полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети считает, что Стивен Джеррард мог бы сменить Унаи Эмери на посту главного тренера "канониров".
Минувшим летом Унаи Эмери инвестировал более 100 миллионов фунтов в состав своей команды, однако "Арсенал" не демонстрирует никакого прогресса относительно прошлого сезона и находится уже в восьми очках от топ-4 Премьер-Лиги.
По мнению Пети, для его бывшего клуба настало время попрощаться с Эмери и пригласить более харизматичного специалиста.
"Сейчас клуб нуждается в большом лидере. В том, кто сможет вернуть в их игру страсть, кого будут уважать игроки и кто наполнит команду энергией и победным духом".
"Например, Стивен Джеррард является таким".
"Я хочу видеть страсть, эмоции. Я хочу видеть того, кто будет передавать электричество касанием своей руки. Я хочу видеть того, кто принесет все это в раздевалку "Арсенала", поэтому что они нуждаются во встряске", — сообщил Пети Paddy Power.
15.11.2019 11:00
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