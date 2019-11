Клопп: "VAR можно улучшить"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал отладить работу системы VAR.

Уже на следующий день после победы "красных" со счетом 3:1 над "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге Клопп отправился в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне на саммит элитных футбольных тренеров.



Юрген использовал эту возможность, чтобы высказаться насчет VAR, которая, как убежден его коллега Хосеп Гвардиола, также приехавший в Швейцарию, оставила "Сити" без двух пенальти в воскресенье.



"VAR можно улучшить. Она никогда не будет аккуратной на 100 процентов, каждый знает это. Но пара вещей не в порядке".



"Очевидно, что мы должны продолжать улучшать работу VAR при игре рукой и офсайдах. Со стороны УЕФА есть хорошие идеи, как мы можем помочь рефери, так что каждый хочет одного и того же".



"Все равно остается пространство для ошибок. Решения принимаются людьми, и никто из нас не идеален. Никто и не просит совершенства — ты просто хочешь правильных решений", — цитирует Клоппа Sky Sports.





